“Spariamo! Da ogni luogo mefitico di mediocrità”, a Lugo, intervista-spettacolo impossibile a Filippo Tommaso Marinetti

Mercoledì 18 novembre alle 20.30, il Salone Estense della Rocca di Lugo ospita SPARIAMO! Da ogni luogo mefitico di mediocrità, produzione TDO e MIC: un’intervista-spettacolo che tiene insieme il lato pubblico e quello più intimo e personale di Filippo Tommaso Marinetti, geniale inventore del Futurismo.

L’appuntamento, a ingresso libero, nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro Rossini e il Comune di Lugo che celebrano così i 150 anni dalla nascita del padre del futurismo, scrittore profondamente legato alla città romagnola e al celebre futurista lughese Francesco Balilla Pratella.

Lo spettacolo è una intervista-spettacolo “impossibile” in cui il passato incontra il presente. Scritto e diretto da Corrado Veneziano, lo spettacolo è interpretato da Marco Prosperini, nel ruolo di Marinetti, affiancato da Francesca Barbi Marinetti (nella foto), critica d’arte e unica erede del maestro, nel ruolo dell’intervistatrice.

Si parte dall’infanzia ad Alessandria d’Egitto e dagli ultimi anni, quando a quasi settant’anni si arruola volontario. Si passa poi al Futurismo, alle parole in libertà e all’idea di velocità e dinamismo, fino al racconto delle sue opere e dei rapporti con D’Annunzio e Mussolini, tra luci e contraddizioni. Il finale è la lettura del Manifesto del 1909, proposta al passato prossimo: un passaggio di testimone alle nuove generazioni.

Le musiche sono eseguite dal vivo da Oscar Bonelli, con atmosfere filologicamente funzionali alla riuscita dello spettacolo.

L’allestimento scenografico è essenziale: uno schermo su cui scorrono video e immagini del suggestivo repertorio visivo marinettiano, sempre coerenti con il contenuto drammaturgico.