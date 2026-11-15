Vittoria sofferta per i galletti del Romagna RFC per 25-21 sul San Donà

Il Romagna RFC si conferma e conquista la seconda vittoria di fila battendo 25-21 il San Donà. È una vittoria sofferta per i galletti che, dopo aver condotto il match per buona parte, subiscono la rimonta dei veneti e riescono in extremis ad avere la meglio, aggiudicandosi 4 punti preziosi per restare nella fascia centrale della classifica.

I primi punti della ripresa sono a favore del San Donà, a segno con un calcio di punizione. Il Romagna, meno incisivo rispetto al primo tempo, si affida a sua volta al piede di Sergi per allungare ancora, ma non basta per chiudere i conti. Nell’ultimo quarto di gara il San Donà alza il ritmo e dopo un altro piazzato tra i pali, al 26’ si riporta sotto break con una meta non trasformata. Dopo pochi minuti, grazie a un’azione di maul, arriva la meta del sorpasso del San Donà, che passa in vantaggio per 21-18. Tutto da rifare quindi per il Romagna, che dopo aver mancato l’occasione di pareggiare con una punizione, continua a crederci e torna ad attaccare. Al 37’, da un’azione di mischia, arriva la meta del controsorpasso, segnata da Fela e trasformata da Sergi per il 21-18. Il San Donà prova a rifarsi sotto, ma la difesa romagnola resiste all’ultimo assalto dei veneti.