Vittoria sofferta per i galletti del Romagna RFC per 25-21 sul San Donà
Il Romagna RFC si conferma e conquista la seconda vittoria di fila battendo 25-21 il San Donà. È una vittoria sofferta per i galletti che, dopo aver condotto il match per buona parte, subiscono la rimonta dei veneti e riescono in extremis ad avere la meglio, aggiudicandosi 4 punti preziosi per restare nella fascia centrale della classifica.
Le due squadre si danno battaglia da subito, dando vita fin dalle prime battute ad una partita molto fisica e combattuta. L’equilibrio si sblocca al 13’ con una bella azione dei tre quarti del Romagna che propizia la prima meta della giornata, segnata da Cupo. Pronta la reazione del San Donà, che grazie a un calcio piazzato si assicura 3 punti.
Il Romagna regge bene all’aggressività degli ospiti e al 27’ costruisce un’altra bella azione con Maroncelli, che firma la meta del raddoppio per il 12-3, dopo la trasformazione di Sergi.
Nel finale del parziale il Romagna soffre ma riesce a tenere a bada l’iniziativa del San Donà e a tempo ormai scaduto approfitta al meglio di una punizione per allungare sul 15-3, parziale su cui si va al riposo.
I primi punti della ripresa sono a favore del San Donà, a segno con un calcio di punizione. Il Romagna, meno incisivo rispetto al primo tempo, si affida a sua volta al piede di Sergi per allungare ancora, ma non basta per chiudere i conti. Nell’ultimo quarto di gara il San Donà alza il ritmo e dopo un altro piazzato tra i pali, al 26’ si riporta sotto break con una meta non trasformata. Dopo pochi minuti, grazie a un’azione di maul, arriva la meta del sorpasso del San Donà, che passa in vantaggio per 21-18. Tutto da rifare quindi per il Romagna, che dopo aver mancato l’occasione di pareggiare con una punizione, continua a crederci e torna ad attaccare. Al 37’, da un’azione di mischia, arriva la meta del controsorpasso, segnata da Fela e trasformata da Sergi per il 21-18. Il San Donà prova a rifarsi sotto, ma la difesa romagnola resiste all’ultimo assalto dei veneti.
Il Romagna chiude quindi in positivo questa prima fase della stagione e sale a quota 13 punti a fianco del Tarvisium. Il campionato si ferma per un turno di riposo, occasione per ricaricare le batterie dopo questo intenso avvio di campionato: si ripartirà tra due settimane con la trasferta in casa del Badia.
Romagna RFC – Rugby San Donà 25-21 (mete 3-2; primo tempo 15-3; punti conquistati 4-1)
Romagna RFC: Cupo (39’ st Donati), Foschini (39’ st Strano), Vincic, Di Lena, Tauro, Sergi, Onofri (27’ st Ortolani P), Fela, Villani (19’ st Gigante), Maroncelli, Zecchini (38’ st Ortolani U), Sgarzi, Mazzone (38’ Lamon), Sparaventi (14’ st Manuzi), Strada (10’ st Marini). All: Rovina
Rugby San Donà: Pasti (24’ pt Bertolini), Cordovi, Barbieri, Stello, Buoro (16’ st Affusto), Cancellier, Falcier (1’ st Griguol), Mammoletto, Miotto (36’ st Mio), Finotto, Bagolin, Steolo (19’ st Bianco), Spasikj (33’ pt Sturz), Crosato (24’ st Rosanò), Pasqual (19’ st Tonellato). All: Girotto