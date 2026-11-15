Viva Tondelli – Uno scrittore delle nostre parti: il docufilm a Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo

Mercoledì 18 novembre, alle 21, Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo ospita la proiezione di Viva Tondelli – Uno scrittore delle nostre parti, documentario di Michael Petrolini dedicato a Pier Vittorio Tondelli, nell’ambito della rassegna “Doc in Tour 2026”. Alla serata parteciperanno Enza Negroni, produttrice del film e presidente dell’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, Alberto Bertoni, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna, e Giuseppe Pace, direttore dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna. L’incontro sarà moderato da Gianni Gozzoli.

Realizzato a settant’anni dalla nascita dello scrittore, il documentario ne ripercorre la vicenda umana e letteraria attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di quanti hanno trovato ispirazione nella sua opera. Al centro del racconto c’è il rapporto di Tondelli con l’Emilia e la Romagna, territori dei quali ha saputo rappresentare le trasformazioni sociali e culturali tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, dando al tempo stesso alla propria scrittura una dimensione internazionale.

Il film prende le mosse da Correggio, città natale dello scrittore, attraverso i ricordi del fratello Giulio, per poi spostarsi al Teatro Bonifazio Asioli, dove Alberto Bertoni riunisce quattro protagonisti della scena culturale contemporanea: lo scrittore Enrico Brizzi, la regista Licia Lanera, la musicista e performer NicoNote e il musicista e scrittore Massimo Zamboni.

Le loro testimonianze si intrecciano con interviste d’epoca a Tondelli e con gli interventi di Vinicio Capossela e Luciano Ligabue, componendo un ritratto dello scrittore attraverso le parole, le esperienze e i ricordi di generazioni diverse.

La proiezione fa parte di “Doc in Tour 2026”, rassegna realizzata in collaborazione con Fice Emilia-Romagna, Documentaristi Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission.