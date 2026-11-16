25 novembre nella Bassa Romagna: camminate in rosso, mostre e teatro contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, nei comuni della Bassa Romagna sono in programma camminate in rosso, spettacoli teatrali, mostre e incontri di sensibilizzazione. Le iniziative coinvolgeranno scuole, associazioni e cittadini, con appuntamenti distribuiti a Cotignola, Sant’Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna, Conselice e Fusignano, alcuni dei quali già avviati nelle settimane precedenti.

Cotignola: camminate in rosso, teatro e iniziative nelle scuole

A Cotignola il percorso è cominciato il 5 novembre all’Istituto comprensivo “Don Stefano Casadio” con “Penso, parlo, Posto!”, incontro per genitori condotto da Carlotta Cubeddu e dedicato alle relazioni con i figli. Il giorno successivo la stessa relatrice ha guidato le classi prime in un’attività sulla comunicazione non ostile e sui comportamenti responsabili nel mondo digitale.

Il programma proseguirà martedì 24 novembre al teatro Binario con “Barbablù”, spettacolo della compagnia “Altri posti in piedi” rivolto agli alunni della scuola primaria, che propone una rilettura della fiaba attraverso teatro e clownerie.

Mercoledì 25 novembre, alle 19.45, partiranno le Camminate in rosso, con ritrovo alla biblioteca Varoli di Cotignola e in piazza Alberico a Barbiano. I partecipanti sono invitati a indossare un accessorio rosso oppure a portare un lume. A Cotignola il percorso sarà accompagnato dagli interventi teatrali degli studenti delle classi terze, realizzati al termine di un laboratorio con la scuola teatro La Bassa, mentre a Barbiano suonerà il Blu Duo, formato da Felice Foschini alla chitarra e Henrique Molinario al contrabbasso. All’arrivo sarà presente un punto ristoro curato da Pro Loco Cotignola, Gruppo Alpini e Avis Barbiano.

Sabato 28 novembre, alle 20.30, il teatro Binario ospiterà “Rouge”, portato in scena dagli allievi della scuola teatro La Bassa con la regia di Roberta Xella. L’ultimo appuntamento sarà martedì 15 dicembre, sempre al Binario, con “Storia di un No” della compagnia Arione De Falco, uno spettacolo per gli studenti della scuola secondaria sui temi del rispetto, della libertà e delle scelte personali.

Le iniziative di Cotignola sono gratuite e organizzate dal Comune con il patrocinio della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Podisti Cotignola, Cotignola Cammina, A (s)passo lento, Pro Loco, Gruppo Alpini, Avis Barbiano, biblioteca Varoli, voop. Il Mosaico, istituto comprensivo Don Stefano Casadio e Cambio Binario. Il gruppo Le Creattive ha curato l’allestimento delle panchine rosse. Informazioni all’indirizzo eventi@comune.cotignola.ra.it e sul sito comunale.

Sant’Agata sul Santerno: camminata, mostra degli studenti e apericena solidale

A Sant’Agata sul Santerno la giornata del 25 novembre comincerà alle 18 sotto la torre civica, dove sarà inaugurata una mostra di disegni realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado. Alle 18.30 prenderà il via la camminata in rosso, con tappe presso le panchine rosse di piazza Umberto I e del Parco dei Frassini.

Alle 19.30 circa, nella sala della comunità di via Fucci Pollini 4, è prevista un’“Apericena in rosso” con l’associazione Demetra – Donne in aiuto, alla quale sarà devoluta parte dell’incasso. Durante la serata interverrà Daniele Vasari, psicologo e psicoterapeuta, responsabile del Cuav-Ctm di Forlì, sul tema della violenza di genere. Il costo è di 18 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 16 anni, mentre per i bambini la partecipazione è gratuita. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 21 novembre al numero 351 9599149. L’iniziativa è curata dal centro sociale Ca’ di cuntadèn.

Bagnara di Romagna: disegni degli studenti, camminata e presentazione del progetto “Rifugi”

A Bagnara di Romagna, mercoledì 25 novembre alle 10.30, in piazza Marconi 2, davanti al municipio, sarà inaugurata una mostra con i disegni degli alunni della scuola secondaria di primo grado. In serata si svolgerà la camminata in rosso, con partenza dalla stessa piazza e arrivo in largo della Libertà, dove è previsto un momento di riflessione nei pressi della panchina rossa. Sarà inoltre presentato il progetto “Rifugi”, a cura di Cristina Beltrani.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Bagnara in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’associazione Demetra – Donne in aiuto e il coordinamento donne dello Spi-Cgil.

Conselice: due mostre fotografiche, camminata in rosso e spettacoli a Lavezzola

A Conselice il calendario è iniziato il 6 novembre con la presentazione del libro “Non voglio diventare una panchina rossa” di Sandro Capatti, all’auditorium Nerio Cocchi.

Il 25 novembre saranno protagoniste due mostre fotografiche di Marina Guerra, entrambe visitabili fino al 5 dicembre. Alle 17.30, al centro civico “G. Pellegrini”, sarà inaugurata “Una stanza tutta per sé”, a cura di Shahrazad Aps, mentre nei locali dell’ex Bcc di via Garibaldi 35 sarà visibile fin dal mattino “Ti voglio tanto male”.

Alle 20 partirà dal municipio la Camminata in rosso, con arrivo al centro civico, dove sarà proiettato il video “Una vita senza violenza”, realizzato a cura del Comune di Conselice, di SportLab Asd e della casa protetta “Jus Pascendi”. Seguiranno un intervento musicale di Miss Cecily and her hot strings e un momento di ristoro con tè e dolci offerti dalle donne della comunità magrebina e dal Caffè delle Ragazze Aps.

Venerdì 27 novembre, alle 21, nella sala spettacoli di Lavezzola, in via Bastia 265, andrà in scena “Io Vado madre” della compagnia Teatro Musica, per iniziativa del Caffè delle Ragazze in collaborazione con l’Anpi di Conselice e Lavezzola.

Sempre il 25 novembre saranno esposti striscioni contro la violenza sulle donne a Villa Verlicchi e nella delegazione comunale di Lavezzola, sotto il porticato del municipio di Conselice e nelle scuole elementari di San Patrizio, a cura del Gruppo Rispetto Odv e del centro sociale “M. Salami” di Lavezzola.

Fusignano: quattro appuntamenti tra teatro, scuole e un incontro con Lea Melandri

A Fusignano il Comune ha organizzato quattro appuntamenti, a partire da mercoledì 25 novembre, quando alle 20 prenderà il via da piazza Corelli la Camminata in rosso, con arrivo a Maiano e successiva cena.

Giovedì 26 novembre, alle 20.30, l’auditorium Corelli ospiterà “Rouge”, spettacolo del Teatro La Bassa diretto da Roberta Xella. La drammaturgia nasce dalle domande di un gruppo di giovani e dalla ricerca di una prospettiva per il futuro. Sul palco saliranno Lia Casalini, Teresa Mariani, Ariel Zannoni, Margherita Conti e Pablo Amadei. L’iniziativa è promossa dal Cif di Fusignano in collaborazione con il Comune.

Venerdì 27 novembre, alle 11, sempre all’auditorium Corelli, si terrà “Non si comanda al cuore”, un incontro con le classi terze delle scuole medie, aperto anche alla cittadinanza. Il progetto di educazione alla lettura è curato dalla biblioteca Piancastelli, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e la collaborazione dell’Istituto comprensivo Battaglia e della cooperativa Il Mosaico.