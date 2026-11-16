Faenza. Bar Fiorentina in Piazza Martiri è Bottega Storica dell’Emilia-Romagna

Nella giornata di Venerdì 13 Novembre il Bar Fiorentina in Piazza Martiri Spagnoli 4 a Faenza, iscritta al numero 51 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 6 Novembre 2026, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita della Presidenza e della Direzione di Confcommercio Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

Il Bar Fiorentina di Piazza Martiri Spagnoli 4 apre al pubblico il 30 novembre 1967, come bar e tabaccheria per la vendita di generi di monopolio e di generi complementari, con la gestione di Maria Assunta Bartolotti, Classe 1931 che ottiene dall’Ispettorato dei Monopoli di Stato l’assegnazione della Rivendita n. 57 e la licenza di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS che nel 1987 è stata formalizzata dal Comune di Faenza come Licenza di Pubblico Esercizio n. 367 di Registro.

L’attività, collocata al piano terra di un condominio, in una zona residenziale in via di espansione, incontra subito il gradimento della clientela e diventa un punto di riferimento sia come bar che per l’acquisto di generi di monopolio e di articoli complementari, sia per tutti i residenti che per tutti coloro che dalla zona monte si recano nel centro città e fanno sosta al bar-tabaccheria.

Negli anni la titolare matura, insieme al marito Vittorio ai figli Sonia e Massimo Tabanelli, la decisione di diversificare la disposizione degli ambienti del locale per renderli maggiormente fruibili a tutte la clientela. Vengono quindi tolti i tavoli da biliardo, poco utilizzati dagli avventori, per lasciare più spazio a tavolini e sedie per le consumazioni.

Nel tempo la gestione dell’azienda viene poi trasferita alla società BAR FIORENTINA SNC, costituita dalla famiglia Tabanelli-Bartolotti e dal marito di Sonia, Ferruccio Marazzi.

Grazie alla passione di Ferruccio per il rhum, l’esercizio diviene un vero e proprio punto di incontro e di riferimento per gli amanti del pregiato alcolico di origine caraibica.

Presso l’attività sono in esposizione le bottiglie della sua collezione personale ma possono essere acquistati rhum di pregio, provenienti direttamente da tutto il mondo.

Nel 2011 Bartolotti esce dalla società per godersi il meritato riposo in pensione e il figlio Massimo si mette in proprio aprendo un suo negozio di attrezzature ed articoli per sport acquatici.

L’attività di tabaccheria prosegue in capo alla figlia Sonia Tabanelli che continua inoltre a gestire il bar insieme al marito Ferruccio.