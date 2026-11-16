Calcio a 5, il Russi supera la Lazio 6-3 e si allontana dalla zona playout

Importante successo casalingo per il Futsal Russi, che davanti al pubblico del Pala Valli supera la Lazio per 6-3 e conquista tre punti preziosi per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona playout.

Partenza fulminante dei romagnoli, in vantaggio dopo appena cinque secondi con Jacopo Grosso. Le successive reti di Popa e Navarro portano il risultato sul 3-0, prima della rimonta ospite firmata da Da Silva e Lupi. Poco prima dell’intervallo Babini ristabilisce il doppio vantaggio, trovando poi la doppietta personale nella ripresa.

La Lazio accorcia nuovamente con Tanke, ma nel finale Jacopo Grosso chiude definitivamente i conti siglando il 6-3. Una vittoria che restituisce fiducia alla formazione romagnola in vista della trasferta di sabato prossimo a Messina.