Colletta Alimentare, in Emilia-Romagna raccolte quasi 932 tonnellate di cibo: 120 nella provincia di Ravenna

Sono 283.277 i chilogrammi di alimenti raccolti nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, grazie alle donazioni effettuate nei supermercati aderenti all’iniziativa. Un risultato che contribuisce alle 931,6 tonnellate raccolte complessivamente in Emilia-Romagna, mentre a livello nazionale le donazioni hanno raggiunto quota 8.700 tonnellate, superando le 8.600 dello scorso anno. A questi quantitativi si aggiungeranno gli alimenti donati attraverso le piattaforme online aderenti.

Tra le tre province romagnole, Ravenna registra il risultato più alto, con 120.310 chilogrammi di prodotti raccolti. Seguono Forlì-Cesena con 94.967 chilogrammi e Rimini con 68.000 chilogrammi. Complessivamente, dunque, il contributo delle tre province supera le 283 tonnellate, pari a circa il 30% della raccolta regionale.

In Emilia-Romagna hanno aderito alla Colletta Alimentare 1.150 punti vendita. I prodotti donati consentiranno al Banco Alimentare di sostenere circa 130mila persone in difficoltà attraverso 720 enti caritativi convenzionati. A livello nazionale, invece, sono stati oltre 160mila i volontari impegnati nei supermercati, mentre gli alimenti raccolti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso più di 7.500 organizzazioni territoriali che assistono oltre 1,7 milioni di persone.

Un ruolo importante è stato svolto anche dai giovani, che hanno partecipato alla raccolta dedicando il proprio tempo all’accoglienza dei clienti e alla promozione dell’iniziativa.

«In questa trentesima edizione vorrei sottolineare soprattutto il valore della partecipazione dei tanti giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla Colletta – dichiara Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare –. La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri».

«È questo il valore educativo della Colletta: scoprire che ciascuno può contribuire al bene comune e che la carità non è un concetto astratto. In un tempo segnato da tante divisioni, questi gesti ci ricordano che la pace si costruisce anche così, attraverso la disponibilità a riconoscere l’altro e a prendersene cura», aggiunge Piuri.