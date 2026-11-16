Conselice, un libro ripercorre oltre 80 anni di storia della Jus Pascendi: dalle origini nel 1944 all’alluvione del 2023

Oltre ottant’anni di storia, intrecciati con le vicende di una comunità e con il rapporto di solidarietà che nel tempo si è costruito attorno alla sua casa di riposo. È la storia della Jus Pascendi di Conselice, oggi Casa Residenza per Anziani, ricostruita da Rizieri Fuzzi nel libro E ricovar – Storia della Casa Residenza per Anziani Jus Pascendi di Conselice.

Il volume è stato presentato sabato 14 novembre al Teatro parrocchiale di Conselice, nell’ambito delle celebrazioni dedicate al patrono San Martino. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Conselice, dalla parrocchia e dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna.

Accanto all’autore sono intervenuti il sindaco Andrea Sangiorgi, l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi e la responsabile di struttura della Jus Pascendi Nadia Samorini. A ospitare l’incontro è stato il parroco don Massimo Pelliconi.

La ricerca di Fuzzi ripercorre le vicende della struttura dalle origini, nel 1944, fino ai giorni nostri, attraverso documenti e fotografie conservati negli archivi parrocchiali e comunali.

Le origini durante la Seconda guerra mondiale

La storia del ricovero affonda le radici negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale. I bombardamenti che colpirono la casa di riposo Sassoli di Lugo resero necessario trovare una nuova sistemazione per gli anziani ospitati nella struttura, tra i quali c’erano anche alcuni cittadini di Conselice.

Fu grazie all’impegno del parroco don Francesco Gianstefani e alla mobilitazione della comunità locale che vennero individuate le prime sistemazioni provvisorie. Nel 1947 arrivò poi l’apertura di una sede stabile nel centro del paese.

Da quel momento la Jus Pascendi ha attraversato decenni di cambiamenti, mantenendo un legame stretto con la comunità conselicese. Un percorso al quale hanno contribuito amministrazioni, parrocchia, associazioni e numerosi cittadini, che hanno sostenuto la struttura anche nei passaggi più difficili.

Una mostra di oggetti del passato e il ricordo dell’alluvione

La presentazione del libro è stata accompagnata anche da una mostra temporanea dedicata agli oggetti della vita quotidiana di un tempo. I visitatori hanno potuto osservare ambientazioni ricostruite intorno alla cucina, alla camera da letto, agli antichi mestieri, al lavoro nei campi e alle attività domestiche, tra cui il lavaggio dei panni.

Durante l’incontro è stato inoltre proiettato un video sull’alluvione del 2023, che ha documentato le difficoltà affrontate dalla Casa Residenza per Anziani e la risposta della comunità in quei giorni.

Un episodio più recente che si inserisce in una storia lunga oltre ottant’anni, segnata dal sostegno e dalla solidarietà di Conselice nei confronti della propria struttura per anziani.