Dante e i misteri delle Dolomiti protagonisti di due incontri letterari con Alfredo Cottignoli e Nicola Bertaccini

Il 53° ciclo di incontri del Centro relazioni culturali proseguirà con due appuntamenti consecutivi presso la Sala D’Attorre di via Ponte Marino 2 a Ravenna. Un approfondimento sulla figura di Dante Alighieri e sulla sua produzione letteraria attraverso quindici anni di studi e ricerche. È quanto propone il volume Virgilio “dolcissimo patre” e altri saggi danteschi di Alfredo Cottignoli, edito da Giorgio Pozzi Editore, che sarà presentato giovedì 19 novembre alle 17.30. L’appuntamento si aprirà con l’introduzione di Silvia Masi, seguita dal confronto tra l’autore e Claudia Sebastiana Nobili. A coordinare l’incontro sarà Francesca Masi.

Il libro, dedicato alla memoria di Emilio Pasquini, con il quale Cottignoli ha condiviso dal 2012 al 2021 la direzione del ravennate Bollettino dantesco per il settimo centenario, riunisce una serie di contributi dedicati ad alcuni aspetti centrali dell’opera del Sommo Poeta. Tra gli argomenti affrontati figurano il sonetto della Garisenda, la discussa Epistola di Ilaro e il rapporto con Virgilio, rappresentato nella Commedia come maestro e figura paterna. Un percorso di analisi filologica e critica che offre ulteriori spunti di riflessione sull’universo letterario dantesco e sulla sua eredità culturale.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 20 novembre, alle 18, con la presentazione del romanzo La Cicatrice del larice di Nicola Bertaccini, in occasione dei dieci anni dalla nascita di Clown Bianco Edizioni di Ravenna. La serata sarà condotta da Nevio Galeati.

Ambientato tra le vette delle Dolomiti, il romanzo racconta la misteriosa scomparsa dell’undicenne Enea durante una discesa in snowboard. Per Alyosha, sciamano dell’antica stirpe dei Kresniki, l’accaduto annuncia il risveglio di forze ancestrali. Accompagnato dal fedele lupo Sarik, intraprende una corsa contro il tempo tra spiriti, antiche leggende e minacce oscure, affrontando figure mitologiche come la strega Baba Jaga e Kasej l’Immortale. Un thriller in cui mito e realtà si intrecciano, tra misteri millenari, sacrifici e il fascino selvaggio delle Dolomiti.