Elette le nuove consulte dei ragazzi di Lugo e Voltana: si riparte dai diritti e dal progetto “Spazio amico”

Le consulte dei ragazzi e delle ragazze di Lugo e Voltana hanno rinnovato i propri rappresentanti per l’anno scolastico 2026-2027. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado hanno scelto presidenti e vicepresidenti, dando il via a un nuovo percorso di partecipazione alla vita cittadina, nel quale potranno portare all’attenzione dell’amministrazione comunale idee, proposte e richieste dei propri compagni.

A Voltana le elezioni si sono svolte giovedì 5 novembre, durante un incontro che ha coinvolto gli alunni della classe quinta della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado. Otto candidati hanno presentato le proprie priorità davanti ai compagni, prima delle votazioni che hanno portato all’elezione di Stefano Scotto Di Gregorio come presidente e Israe El Kadra come vicepresidente, entrambi della classe 3F. All’insediamento hanno partecipato l’assessora alla Scuola Daniela Geminiani e la presidente della consulta di Voltana Valeria Monti.

Per la consulta di Lugo l’appuntamento si è tenuto invece giovedì 12 novembre nella sala del Consiglio della Rocca, alla presenza della sindaca Elena Zannoni e della giunta comunale, i cui componenti hanno illustrato agli studenti le rispettive deleghe.

La consulta riunisce i rappresentanti delle scuole secondarie di primo grado Baracca, Gherardi, San Giuseppe e Sacro Cuore, insieme agli alunni delle classi quinte di tutte le scuole primarie di Lugo e di quella di San Bernardino.

Dopo la presentazione delle candidature, le votazioni a scrutinio segreto hanno portato all’elezione di Logan Magnani, della classe 2C della scuola Baracca, come presidente, e di Gabriel Chechedi, della classe 3C della Gherardi, come vicepresidente. I lavori sono stati coordinati dalla facilitatrice Maddalena Arcolaci e dalle assessore Daniela Geminiani e Federica Lolli.

Da sx, Logan Magnani e Gabiel Chechedi

Per favorire il coinvolgimento dei diversi istituti è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro ristretto, con un referente per ciascuna sede scolastica, scelto tra gli studenti che si erano candidati alla presidenza. Sono stati nominati Nicola Boldrini per la primaria Garibaldi, Eleonora Bressan per la Codazzi, Anita Balestra per la Marconi di San Bernardino, Brenda De La Caridad Parra Lores per il Sacro Cuore e Alessandro Marzari per il San Giuseppe. Il gruppo avrà il compito di facilitare la comunicazione tra le scuole e l’amministrazione.

Durante l’incontro gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in vista della Giornata mondiale del 20 novembre, confrontandosi sul loro significato e sulla loro importanza.

È stato inoltre fatto il punto su “Spazio amico”, il progetto proposto dalla precedente consulta per creare una rete di negozi e attività di vicinato disponibili a offrire un punto di riferimento ai bambini e ai ragazzi che si muovono autonomamente, ai neogenitori e alle persone accompagnate da animali domestici.

Gli studenti hanno contribuito alla scelta del nome e alla realizzazione del logo attraverso i propri disegni. Ora saranno chiamati a far conoscere l’iniziativa ai commercianti, mentre alle attività che hanno già aderito sarà presto consegnato un kit identificativo.

Il prossimo incontro della consulta lughese è previsto a dicembre. Nel frattempo, i rappresentanti raccoglieranno proposte, richieste e progetti dei compagni di classe, che diventeranno il punto di partenza per le successive attività.