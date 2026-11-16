Emergenza casa a Ravenna, Legacoop incontra il Comune: sul tavolo affitti brevi, alloggi pubblici e spazi inutilizzati

L’emergenza abitativa a Ravenna coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione, dagli studenti universitari ai lavoratori, fino agli anziani e alle persone con redditi bassi, con conseguenze anche per le imprese che faticano a trovare personale disponibile a trasferirsi sul territorio. È uno dei temi affrontati nell’incontro tra Legacoop Romagna e l’amministrazione comunale, durante il quale è emersa la disponibilità a lavorare insieme agli altri soggetti istituzionali, economici e sociali all’interno di un tavolo dedicato alla questione abitativa.

Al confronto, che si è svolto in Municipio, hanno partecipato per il Comune, su delega del sindaco Alessandro Barattoni, l’assessora alle Politiche sociali Roberta Mazzoni e la capa di gabinetto Federica Del Conte. Per Legacoop Romagna erano presenti il responsabile territoriale dell’area di Ravenna Mirco Bagnari e la responsabile delle Sociali Elisabetta Cavalazzi.

L’incontro rientra nel percorso avviato da Legacoop Romagna per presentare alle rappresentanze politiche, economiche e sindacali dell’area vasta un documento dedicato alle politiche abitative. L’obiettivo è promuovere un confronto su un problema che, secondo l’associazione, non riguarda più soltanto le persone in condizioni di maggiore fragilità, ma interessa anche il sistema produttivo e la capacità del territorio di attrarre nuovi lavoratori.

Tra le criticità segnalate figurano la pressione sul mercato abitativo legata alla crescita della popolazione universitaria e la riduzione degli alloggi disponibili, anche a causa dell’espansione degli affitti brevi turistici. A queste si aggiungono le difficoltà incontrate dagli anziani e dai lavoratori a basso reddito, mentre anche la rete dei dormitori registra situazioni di tensione e liste d’attesa, nonostante le politiche che il Comune ha sviluppato nel tempo in questo ambito.

Un altro nodo riguarda il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la cui manutenzione risente delle limitate risorse disponibili. Nel corso del confronto è stata richiamata anche l’esperienza del progetto di cohousing realizzato a San Michele attraverso finanziamenti del PNRR, indicato tra gli interventi innovativi già avviati sul territorio.

Tra le possibilità emerse dall’incontro c’è inoltre la verifica della replicabilità a Ravenna del protocollo sulle Case del Popolo già sperimentato a Cesena, con l’obiettivo di recuperare e riconvertire spazi attualmente inutilizzati, attraverso un percorso condiviso con gli altri attori del territorio.

«Ringraziamo il Comune di Ravenna per l’attenzione concreta e la grande disponibilità al dialogo dimostrate – dichiara Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna –. I dati che l’assessora Mazzoni ci ha fornito confermano che l’emergenza casa non riguarda più solo le fasce tradizionalmente più fragili, ma tocca da vicino studenti e lavoratori, mettendo a rischio l’attrattività stessa del nostro sistema economico».

«La disponibilità a lavorare insieme su un tavolo dedicato va esattamente nella direzione che auspichiamo, per unire rigenerazione urbana, cooperazione e risposte reali ai bisogni delle persone e delle imprese. Per questo motivo saremo presenti con convinzione anche all’appuntamento del 26 novembre, in vista dell’aggiornamento della legge regionale», aggiunge Lucchi.