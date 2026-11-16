Fermato in auto con 29 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina: arrestato un 29enne a Mezzano

Viaggiava lungo la Reale con quasi 29 chili di droga nascosti nell’auto, tra hashish, marijuana e cocaina, quando i Carabinieri della Stazione di Mezzano lo hanno fermato per un normale controllo stradale. A finire in manette, nella tarda serata di venerdì 13 novembre, è stato un italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, aggravata dall’ingente quantità. Dopo la convalida dell’arresto, per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Tutto è cominciato nella prima serata, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale, hanno intimato l’alt a un’autovettura di grossa cilindrata. Il conducente era sprovvisto sia della patente sia dei documenti di circolazione e, durante gli accertamenti, ha mostrato un evidente nervosismo, soprattutto quando i Carabinieri gli hanno chiesto spiegazioni su un voluminoso scatolone sistemato sui sedili posteriori.

All’apertura dello sportello, dall’abitacolo è arrivato un forte odore di hashish, che ha spinto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto è stato così scoperto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti, accuratamente occultato in diversi punti.

Il carico comprendeva oltre 23 chili di hashish e derivati, suddivisi in 328 panetti contrassegnati da diverse etichette e otto pezzi sfusi, oltre a cinque sigarette elettroniche contenenti principi attivi della marijuana. I Carabinieri hanno trovato anche circa 4,8 chili di infiorescenze di marijuana, confezionate sottovuoto in buste termiche, e quasi un chilo di cocaina, ripartito in quattro buste sottovuoto nascoste sotto il sedile del passeggero.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 29 chilogrammi di droga. Insieme agli stupefacenti, i militari hanno posto sotto sequestro anche l’autovettura utilizzata per il trasporto, due telefoni cellulari e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.