Fermato in auto con una mazza da baseball e hashish: giovane denunciato a Lugo

Una mazza da baseball nascosta tra i sedili posteriori dell’auto e alcuni grammi di hashish. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato durante un controllo effettuato sabato sera nella prima periferia di Lugo, lungo la strada provinciale che collega la città al circondario faentino. Il conducente, un giovane che non ha saputo giustificare la presenza della mazza nell’abitacolo, è stato denunciato e segnalato alla Prefettura.

A insospettire i poliziotti della Volante è stato proprio l’atteggiamento del ragazzo, fermato nell’ambito dei controlli intensificati dal Commissariato di Lugo durante il fine settimana. Osservando l’interno della vettura, gli agenti hanno notato la mazza da baseball sistemata tra i sedili posteriori e hanno chiesto spiegazioni al conducente, che non è stato in grado di fornire un motivo per cui la trasportasse. Nel corso del controllo sono emersi anche alcuni grammi di hashish.