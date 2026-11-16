Flash mob itinerante dello Spi Cgil in centro a Ravenna contro le politiche del Governo sulle pensioni

la segretaria nazionale Tania Sacchetti

Lo Spi Cgil Ravenna organizza per mercoledì 18 novembre un flash mob itinerante nel centro storico, in vista dello sciopero generale di venerdì 20 novembre. L’iniziativa prenderà il via alle 9 da Porta Adriana e vedrà la partecipazione della segretaria generale nazionale dello Spi Cgil, Tania Sacchetti, e del segretario generale regionale, Enzo Santolini.

La mobilitazione si inserisce nella protesta del sindacato dei pensionati contro le politiche del Governo in materia previdenziale, sanitaria e sociale. Con lo slogan “Bisogna che tutto cambi”, lo Spi Cgil contesta le misure governative che, secondo l’organizzazione, penalizzano ancora una volta le pensioni, denunciando inoltre la mancanza di investimenti adeguati nella sanità pubblica e di risorse sufficienti per le persone anziane e fragili.

Il flash mob attraverserà alcune delle principali vie e piazze del centro cittadino. Dopo la partenza da Porta Adriana, i partecipanti raggiungeranno piazza Andrea Costa e via Romolo Gessi, dove è prevista una tappa davanti alla sede dell’Inps, per concludere il percorso in piazza del Popolo.