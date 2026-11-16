Fusignano, all’auditorium Corelli la presentazione del libro dedicato al pittore Luigi Annibale Bergamini

Mercoledì 18 novembre alle 18.30, all’auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano, sarà presentato il libro Luigi Annibale Bergamini (Il Ponte Vecchio, 2026), volume voluto dall’Amministrazione comunale per ripercorrere la vicenda umana e artistica del pittore fusignanese, scomparso nel 1992. La pubblicazione raccoglie opere appartenenti al Comune e a collezioni private, alcune delle quali inedite, oltre alle testimonianze di chi ha conosciuto l’artista. Particolare attenzione è dedicata alle raffigurazioni del mondo animale, uno dei temi ricorrenti nella sua produzione.

“Lo si ricorda in giro per il paese con la sua bicicletta a tre ruote, a fumare e borbottare tra sé e sé, a disegnare su qualsiasi pezzo di carta trovasse, ad abbozzare schizzi sul retro dei volantini e sui pacchetti di sigarette”, scrivono nella prefazione il sindaco Nicola Pondi e la vicesindaca Lorenza Pirazzoli, ricordando una figura profondamente legata alla comunità locale, la cui esistenza fu segnata anche da quasi trent’anni di ricovero in manicomio.

Alla presentazione interverranno la scrittrice Laura Pariani, lo psichiatra Giovannantonio Forabosco e lo studioso d’arte Orlando Piraccini. Saranno inoltre presenti Giulio Petroncini, che seguì Bergamini durante il ricovero, e Paolo Trioschi, curatore dell’ultima mostra dedicata al pittore.

“Siamo certi che questo sia un importante tassello di un percorso molto più lungo che ci porterà alla scoperta dell’arte di Luigi Annibale Bergamini”, sottolineano gli amministratori.