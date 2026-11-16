Gradimento dei sindaci, Alessandro Barattoni al 54%, al settimo posto nella classifica LAB21

Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ottiene il 54% di gradimento e si colloca al settimo posto nella classifica dei primi cittadini dei Comuni con una popolazione compresa tra 120mila e 260mila abitanti. È quanto emerge dalla più recente rilevazione di LAB21 per Affaritaliani.it, condotta dall’1 al 12 novembre 2026 e pubblicata il 14 novembre.

La classifica prende in esame 83 città italiane, suddivise in tre fasce in base al numero di abitanti, così da confrontare sindaci che amministrano realtà di dimensioni simili. Ravenna rientra nella fascia A, quella dei Comuni tra 120mila e 260mila abitanti, insieme a città come Parma, Ferrara, Modena e Rimini. In questo gruppo, composto da dieci sindaci, Barattoni ottiene il 54% e il settimo posto.

A guidare la graduatoria è il sindaco di Parma Michele Guerra, con il 60% di gradimento. Al secondo posto si trova Alan Fabbri, primo cittadino di Ferrara, con il 58,5%. Seguono Matilde Celentano, sindaca di Latina, con il 57,5%, Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, con il 56,5%, e Sergio Giordani, primo cittadino di Padova, con il 55,5%. Sesto posto per Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, con il 55,3%. Barattoni è subito dopo, con il 54%. Alle sue spalle Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, e Paolo Pilotto, sindaco di Monza, entrambi con il 53,5%, e Damiano Tommasi, primo cittadino di Verona, con il 52,7%.

Come è stato realizzato il sondaggio

La rilevazione di LAB21 per Affaritaliani ha coinvolto 83 città italiane, con 52.800 interviste complessive. Il gradimento viene calcolato sulla base delle opinioni espresse dai cittadini maggiorenni che dichiarano di conoscere il sindaco e formulano un giudizio.

Il 54% ottenuto da Barattoni rappresenta quindi il livello di apprezzamento rilevato tra gli intervistati che conoscono il primo cittadino e hanno espresso una valutazione, non una percentuale di intenzioni di voto.