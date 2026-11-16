I neo diciottenni di Cotignola a confronto con la giunta: trasporti pubblici e futuro tra i temi dell’incontro

I giovani di Cotignola che nel 2026 hanno compiuto o stanno per compiere 18 anni hanno incontrato la giunta comunale per confrontarsi sul proprio futuro e sulla vita della città. L’appuntamento, che si è svolto giovedì 12 novembre nella sala consiliare del municipio, ha rinnovato una consuetudine pensata per favorire il dialogo tra l’amministrazione e i ragazzi che raggiungono la maggiore età.

Durante l’incontro sono emerse aspettative e prospettive differenti. Alcuni giovani hanno già individuato il percorso da intraprendere dopo la scuola superiore, mentre altri stanno ancora valutando le possibilità a disposizione. C’è chi vorrebbe vivere un’esperienza all’estero e chi, invece, immagina il proprio futuro vicino a casa.

Il confronto ha riguardato anche la percezione della città e le opportunità offerte ai più giovani. Cotignola è stata descritta dai partecipanti come una realtà tranquilla e sicura, nella quale gli eventi organizzati nell’ultimo periodo hanno registrato una crescente presenza giovanile. Tra le questioni più sentite è emersa quella del trasporto pubblico, utilizzato soprattutto per raggiungere le scuole e gli altri luoghi di studio.

Hanno partecipato all’appuntamento Giada Ballanti, Manuele Borghi, Harald Leonidas Casadio, Federico Donati, Serigne Modou Bara Diaw, Camilla Grossi, Jacopo Liverani, David Andrei Malis, Emma Mannara, Pietro Montanari, Sara Montanari e Giada Santoro.

Al termine del confronto, l’amministrazione ha consegnato a ciascun partecipante una copia della Costituzione italiana e un piccolo omaggio, per accompagnare simbolicamente l’ingresso nella maggiore età.