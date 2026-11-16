“Il Fumetto sostiene il Dialetto”, tutto esaurito a Cervia per la manifestazione della Fumettoteca di Forlì

Si è conclusa la manifestazione “Il Fumetto sostiene il Dialetto”, che sabato 14 e domenica 15 novembre ha animato il Centro Civico Polifunzionale Airone di Villa Inferno, nel territorio di Cervia. L’iniziativa, organizzata da Erica Bellini e dalla giovane fumettista Sara Aceti, ha proposto incontri, mostre e laboratori dedicati al rapporto tra il dialetto romagnolo e il linguaggio del fumetto, coinvolgendo partecipanti di diverse generazioni e visitatori provenienti anche dalle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Particolarmente partecipato, secondo gli organizzatori, l’incontro pubblico di sabato 14 novembre, che ha registrato il tutto esaurito. Alla presenza dell’assessore alle Politiche educative e Partecipazione del cittadino del Comune di Cervia Cesare Zavatta, si sono confrontati lo scrittore Enzio Strada, lo storico Maurizio Balestra, l’artista xilografo Cesare Camorani e GianLuca Umiliacchi, direttore della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati “Calle” di Forlì. A coordinare il dibattito è stata Sara Aceti, con la partecipazione della giovane artista Nicole Medri.

Al centro dell’incontro, il valore del dialetto come patrimonio culturale e la possibilità di trasmetterlo alle nuove generazioni attraverso forme espressive contemporanee. Il confronto ha messo in relazione la memoria storica e la tradizione orale romagnola con le potenzialità narrative delle vignette e del racconto illustrato.

Interesse anche per le esposizioni allestite negli spazi del centro civico, a partire dalle tavole a fumetti realizzate in dialetto, che hanno attirato la curiosità dei più giovani e richiamato ricordi e testimonianze del pubblico adulto. Apprezzate inoltre le mostre personali delle due giovani autrici, “Nella matita di Ace” di Sara Aceti e “Piacere sono Nix” di Nicole Medri.

La partecipazione ha riguardato anche i due laboratori gratuiti. “Splash page nel bosco”, curato da Erica Bellini, ha accompagnato i bambini alla scoperta della struttura del racconto per immagini attraverso attività creative, mentre il workshop “Immersione nel mondo del fumetto”, condotto da Sara Aceti, ha coinvolto ragazzi e adulti in un percorso pratico dedicato alla narrazione disegnata.

Per la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati “Calle”, il bilancio della manifestazione conferma le possibilità offerte dall’incontro tra tradizione e nuovi linguaggi artistici, oltre al ruolo del Centro Airone come spazio di aggregazione culturale per Villa Inferno e il territorio cervese.

I responsabili della Fumettoteca hanno ringraziato le organizzatrici, il Consiglio di Zona Montaletto-Villa Inferno, il CO.MO.VI., la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna e il Comune di Cervia, che hanno patrocinato l’iniziativa, insieme ai partecipanti che hanno seguito gli incontri, visitato le mostre e preso parte ai laboratori.