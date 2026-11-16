La Biblioteca Pasini di Brisighella entra nella rete de “I Rifugi” contro la violenza di genere

Nel pomeriggio di domenica 15 novembre si è tenuto alla Sala Cicognani di Brisighella l’incontro dal titolo “Violenza contro le donne, conoscerla per contrastarla”, un appuntamento dedicato all’approfondimento e al confronto sul tema della violenza di genere e sugli strumenti di prevenzione e tutela attivi sul territorio. ​

Nel corso dell’iniziativa, moderato da Tiziana Bertelli, consigliera comunale con delega alle pari opportunità, sono intervenuti Simona Emiliani per l’associazione Sos Donna, gli avvocati Guido Maffuccini e Delia Fornaro e i magistrati Laura Brunelli e Marco Forte, che hanno offerto al pubblico un quadro articolato degli aspetti sociali, legali e giudiziari legati al fenomeno.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, inclusa una significativa presenza maschile. ​Durante il pomeriggio Grazia Cuda ha presentato l’adesione della Biblioteca comunale “Carlo Pasini” di Brisighella al progetto “I Rifugi”. L’iniziativa consiste in una rete composta da 110 tra biblioteche e librerie formate per il contrasto attivo alla violenza di genere, presidi dove è possibile reperire materiale informativo e ricevere un primo orientamento in collegamento diretto con la rete territoriale antiviolenza. ​Alla serata hanno preso parte anche il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, l’assessore con delega alle Politiche di genere dell’Unione della Romagna Faentina Federica Malavolti e il maresciallo Alfonso Vecchione, comandante della locale stazione dei Carabinieri. L’evento è stato arricchito da un monologo del Dj riminese Claudio Coveri e si è concluso con l’intervento della senatrice Marta Farolfi. La parte logistica dell’iniziativa è stata curata da Luciano Albonetti.