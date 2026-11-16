La Biblioteca Pasini di Brisighella entra nella rete de “I Rifugi” contro la violenza di genere
Nel pomeriggio di domenica 15 novembre si è tenuto alla Sala Cicognani di Brisighella l’incontro dal titolo “Violenza contro le donne, conoscerla per contrastarla”, un appuntamento dedicato all’approfondimento e al confronto sul tema della violenza di genere e sugli strumenti di prevenzione e tutela attivi sul territorio.
Nel corso dell’iniziativa, moderato da Tiziana Bertelli, consigliera comunale con delega alle pari opportunità, sono intervenuti Simona Emiliani per l’associazione Sos Donna, gli avvocati Guido Maffuccini e Delia Fornaro e i magistrati Laura Brunelli e Marco Forte, che hanno offerto al pubblico un quadro articolato degli aspetti sociali, legali e giudiziari legati al fenomeno.
L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, inclusa una significativa presenza maschile. Durante il pomeriggio Grazia Cuda ha presentato l’adesione della Biblioteca comunale “Carlo Pasini” di Brisighella al progetto “I Rifugi”. L’iniziativa consiste in una rete composta da 110 tra biblioteche e librerie formate per il contrasto attivo alla violenza di genere, presidi dove è possibile reperire materiale informativo e ricevere un primo orientamento in collegamento diretto con la rete territoriale antiviolenza. Alla serata hanno preso parte anche il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, l’assessore con delega alle Politiche di genere dell’Unione della Romagna Faentina Federica Malavolti e il maresciallo Alfonso Vecchione, comandante della locale stazione dei Carabinieri. L’evento è stato arricchito da un monologo del Dj riminese Claudio Coveri e si è concluso con l’intervento della senatrice Marta Farolfi. La parte logistica dell’iniziativa è stata curata da Luciano Albonetti.