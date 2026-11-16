Massa Lombarda festeggia i 100 anni di Lidia Ventura

Lidia Ventura ha festeggiato il suo centesimo compleanno il 12 novembre, circondata dall’affetto dei familiari e con una visita speciale da parte del sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, che le ha consegnato una pergamena celebrativa a nome dell’amministrazione comunale.

Nata il 12 novembre 1926, Lidia è cresciuta nelle campagne al confine tra Imola e Massa Lombarda, dove ha trascorso gran parte della propria vita lavorando nei campi. Nel 1952 ha sposato Eugenio Sentimenti, conosciuto da tutti come “Pepo”, con il quale ha condiviso il lavoro agricolo e la vita familiare fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2012. Tre anni dopo il matrimonio, nel 1955, è nato il figlio Isorio.

Lidia ha sempre vissuto nel territorio di Massa Lombarda, inizialmente nelle campagne di Villa Serraglio e successivamente in paese. Oggi, nonostante qualche acciacco legato all’età, conserva una discreta autonomia e continua a dedicare il proprio tempo soprattutto agli affetti familiari.

È nonna di Marco e Federica e bisnonna di Emma e Matilde, che la chiamano affettuosamente “nonna bisa”. La famiglia è inoltre destinata ad allargarsi presto con l’arrivo di un’altra pronipote.