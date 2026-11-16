Natale a Lugo, 14 associazioni coinvolte nel calendario delle festività: stanziati 20mila euro

Sono 14 le associazioni del terzo settore che hanno ottenuto contributi dal Comune di Lugo per organizzare iniziative durante le festività natalizie, nell’ambito di un calendario condiviso che affiancherà quello istituzionale. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione complessivamente 20mila euro per sostenere gli appuntamenti in programma dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027.

All’avviso pubblico, rivolto a consorzi, associazioni ed enti del terzo settore, hanno risposto 18 realtà locali, delle quali 14 sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per accedere ai finanziamenti. I contributi, assegnati in base alle caratteristiche dei progetti presentati, potranno arrivare fino a un massimo di 3mila euro per ciascuna iniziativa.

L’obiettivo è coinvolgere le realtà associative nella costruzione del programma natalizio, valorizzando proposte che interessano diversi ambiti della vita cittadina e le varie località del territorio comunale.

«La partecipazione di realtà del tessuto associativo del Comune al calendario degli eventi natalizi è in linea con quella degli scorsi anni – commenta l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato –. Si conferma la voglia di tanti cittadini di arricchire il cartellone delle festività e sono coinvolte associazioni che rappresentano tutto il territorio comunale: spaziano dalla cultura allo sport, dal sociale al mondo giovanile. Il punto di forza maggiore di questo bando sta nella libertà creativa che lascia nella definizione delle iniziative».