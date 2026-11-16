NOAM Faenza Film Festival, quarta edizione da tutto esaurito

Cinque giorni di cinema, incontri, ospiti internazionali e sale piene nelle serate. Si chiude con un bilancio positivo la quarta edizione del NOAM Faenza Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema indipendente nordamericano che dall’11 al 15 novembre ha portato in città film e autori da Stati Uniti, Canada e Messico, con un focus particolare proprio su quest’ultimo Paese.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri al Cinema Sarti, seguita dall’aperitivo conclusivo alla Corte dei Celestini. Tra i protagonisti dell’edizione c’è Mouse, diretto da Kelly O’Sullivan e Alex Thompson, che ha conquistato sia la giuria sia il pubblico, aggiudicandosi il premio per il Miglior Film e il Premio della Città di Faenza. Il Premio alla Carriera è stato assegnato al regista messicano Alonso Ruizpalacios, mentre il #BRANDAWARD 2026 è andato all’attore faentino Luca Di Sessa.

Organizzato da Filmeeting APS, il festival si è svolto tra Cinema Europa, Cinema Sarti, lo spazio MEET NOAM alla Molinella, la Biblioteca Manfrediana e Faventia Sales, con un programma articolato in nove lungometraggi in concorso, nove cortometraggi, tre classici restaurati, talk, masterclass e una mostra.

Il Messico protagonista della quarta edizione

Quella del 2026 ha inaugurato un nuovo ciclo triennale del NOAM, che dedicherà ogni anno un approfondimento monografico a uno dei tre Paesi di riferimento della manifestazione. Dopo questa edizione dedicata al Messico, nel novembre 2027 sarà la volta del Canada.

Il focus messicano è stato realizzato con il sostegno istituzionale dell’IMCINE, l’Istituto messicano di cinematografia. Tra gli ospiti anche l’ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, presente sabato 14 novembre alla proiezione di Chicas tristes di Fernanda Tovar.

Ospite d’onore è stato il regista Alonso Ruizpalacios, autore di film come Güeros, Museo e La cocina, che domenica ha incontrato il pubblico in una masterclass moderata da Eva Sangiorgi, prima di ricevere il Premio alla Carriera.

Il programma cinematografico si era aperto mercoledì 11 novembre con Hombre al agua, esordio alla regia di Gael García Bernal, e si è concluso con El jardín que soñamos di Joaquín del Paso. Tra gli appuntamenti più partecipati l’anteprima italiana di The Rivals of Amziah King, sabato, in collaborazione con I Wonder Pictures, e la proiezione conclusiva di Él di Luis Buñuel in copia restaurata, realizzata con la collaborazione della Cineteca di Bologna e introdotta da Roberto Chiesi.

Numerosi anche i titoli presentati in prima italiana o europea, tra cui Kaïros di Jennifer Alleyn, che ha raggiunto Faenza per accompagnare il film.

Incontri, mostre e attività con le scuole

Accanto alle proiezioni, il NOAM ha proposto un programma di iniziative che ha coinvolto diversi luoghi della città. Allo spazio MEET NOAM alla Molinella è stata allestita la mostra Posters that Awaken dell’illustratrice messicana Naandeyé García Villegas.

Tra gli incontri, i talk con Christian Raimo e Alessio De Santa, quest’ultimo in collaborazione con i Digital Days di Faenza, il dialogo Tra Faenza e il Messico con Cami Celis e Luca Di Sessa e l’appuntamento Tradurre il Messico, dedicato alla casa editrice SUR e realizzato con il DIT dell’Università di Bologna.

Spazio anche ai podcast dal vivo Casabiamo con… di Casaba, con Yuri Ancarani e Virgilio Villoresi.

La sezione NOAM LAB ha inoltre coinvolto le scuole di ogni ordine e grado, dalla primaria alle superiori, con proiezioni mattutine dedicate agli studenti.

Tutti i premi del NOAM Faenza Film Festival 2026

Il riconoscimento più importante, il Premio della Giuria per il Miglior Film, è andato a Mouse di Kelly O’Sullivan e Alex Thompson (Stati Uniti). La giuria Lungometraggi, presieduta da Virgilio Villoresi e composta da Pedro Armocida e Luca Di Sessa, ha premiato l’autenticità e la profondità con cui il film racconta il dolore, l’amicizia e la fragilità dei legami affettivi, attraverso una regia capace di restituire con delicatezza la vulnerabilità dell’adolescenza di fronte al lutto.

A The History of Concrete di John Wilson (Stati Uniti) è stata assegnata la Menzione Speciale Lungometraggi, per l’originalità con cui affronta temi sociali contemporanei, dalla gentrificazione alla crisi abitativa, utilizzando il cemento come chiave di lettura della società.

Mouse ha conquistato anche il pubblico, ottenendo il Premio della Città di Faenza con il voto medio più alto del concorso: 8,08 nella media ponderata. Il riconoscimento è stato consegnato da Italsab.

Per i cortometraggi, la giuria presieduta da Yuri Ancarani e composta da Alessia Gasparella e Irene Maiorino ha assegnato il premio per il Miglior Cortometraggio a Domingo Familiar di Gerardo Del Razo (Messico), apprezzato per la scelta del piano sequenza, utilizzato per raccontare il senso di comunità e la ciclicità di destini difficili da evitare.

La Menzione Speciale Cortometraggi è andata a Paradaïz di Matea Radic (Canada), per il suo viaggio tra memoria e rielaborazione del trauma, con un racconto che affronta anche la brutalità della guerra.

Il Premio Giovani – Premio del Pubblico Cortometraggi è stato assegnato a Sitting Bird (Canada), sulla base delle votazioni degli studenti e del pubblico della sezione NOAM LAB, con una media ponderata di 7,36. Il premio è stato consegnato da Villa Abbondanzi.

Un riconoscimento anche a un talento faentino: il #BRANDAWARD 2026, istituito in collaborazione con Brand Gioielli, Jewelry Partner del festival, è stato assegnato all’attore Luca Di Sessa, per il percorso compiuto in pochi anni e per le scelte artistiche che lo hanno portato a distinguersi tra i giovani interpreti italiani, dal piccolo al grande schermo.

A chiudere la cerimonia è stato il Premio alla Carriera ad Alonso Ruizpalacios, uno dei protagonisti del cinema messicano contemporaneo.

Appuntamento al 2027, con il Canada

«Questa edizione ci lascia una sala piena nelle serate, un pubblico che ha seguito il concorso fino all’ultimo film e una rete di relazioni con il Messico che non si chiude con il festival», dichiara Andrea Valmori, direttore artistico del NOAM Faenza Film Festival. «Il premio doppio a “Mouse”, scelto sia dalla giuria sia dal pubblico, racconta bene lo spirito del NOAM: un cinema indipendente che parla a tutti. Ringraziamo le giurie, gli ospiti, i partner, lo staff e i volontari che hanno reso possibile tutto questo».

Il festival tornerà nel novembre 2027 con la quinta edizione, che avrà come protagonista il Canada e proseguirà il percorso di approfondimento sui Paesi del cinema nordamericano.