Nuova caserma dei Carabinieri a Sant’Agata sul Santerno: approvata all’unanimità la mozione della Torre Civica
Il Consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta a individuare un immobile idoneo per realizzare una nuova sede della Stazione dei Carabinieri. Il documento, presentato dal gruppo consiliare La Torre Civica e firmato dai consiglieri Franco Di Cesare e Riccardo Vicari, punta a superare le criticità dell’attuale caserma, nata come soluzione provvisoria in una situazione di emergenza.
Secondo quanto evidenziato dai proponenti, la struttura attualmente utilizzata non possiede i requisiti necessari per diventare una sede stabile e presenta limiti che impediscono di incrementare l’organico. In particolare, la mancanza di alloggi di servizio rappresenta un ostacolo alla possibilità di rendere la stazione più attrattiva per il personale dell’Arma.
«Prendiamo atto con favore dell’approvazione unanime della nostra mozione – dichiara il consigliere comunale Franco Di Cesare –. Questo voto rappresenta un punto di partenza importante, ma ora la vera prova sarà la concretezza amministrativa».
La mozione chiede al sindaco e alla giunta di mantenere un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione, lavorando in stretto raccordo con l’Arma dei Carabinieri, la Prefettura e gli altri enti competenti.
«È fondamentale che l’impegno delle istituzioni si traduca rapidamente in fatti concreti – conclude Di Cesare –. Auspichiamo che l’amministrazione si attivi con determinazione e senza indugi, anche nei confronti degli enti competenti, affinché si possa trovare una sistemazione adeguata per la nuova caserma dei Carabinieri in un futuro non troppo lontano, a beneficio della sicurezza e di tutta la nostra comunità».