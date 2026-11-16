Nuova caserma dei Carabinieri a Sant’Agata sul Santerno: approvata all’unanimità la mozione della Torre Civica

Il Consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta a individuare un immobile idoneo per realizzare una nuova sede della Stazione dei Carabinieri. Il documento, presentato dal gruppo consiliare La Torre Civica e firmato dai consiglieri Franco Di Cesare e Riccardo Vicari, punta a superare le criticità dell’attuale caserma, nata come soluzione provvisoria in una situazione di emergenza.