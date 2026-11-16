Ravenna, calci e pugni ai carabinieri durante un controllo: arrestato un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Ravenna dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente i carabinieri intervenuti in seguito a una lite in strada con una donna.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al Numero unico di emergenza 112, che indicava la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione, presumibilmente dovuto all’abuso di alcol, mentre stava discutendo con una donna.

Sul posto sono arrivati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna. Al loro arrivo la donna si era già allontanata. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di fornire le proprie generalità, il 36enne, cittadino di origini straniere già noto alle forze dell’ordine, avrebbe reagito con violenza, opponendo resistenza al controllo e colpendo i militari con calci e pugni. Avrebbe inoltre rivolto loro ripetute frasi offensive e minacciose.

L’uomo è stato immobilizzato e messo in sicurezza, quindi accompagnato al Pronto soccorso per gli accertamenti sanitari. Al termine delle formalità in caserma è stato dichiarato in arresto, poiché ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.