Ravenna, la rassegna gastronomica “Valli & Pinete” fa tappa al Mercato Coperto

La rassegna, che si sviluppa nell’arco di due mesi e mezzo coinvolgendo dieci ristoranti, punta a valorizzare le eccellenze gastronomiche delle valli e delle pinete ravennati. Ogni settimana, dal lunedì alla domenica, uno dei locali aderenti propone un percorso culinario tra piatti di terra e di mare, con particolare attenzione a ingredienti come tartufi, funghi, pinoli, selvaggina e prodotti di valle.