Ravenna, la rassegna gastronomica “Valli & Pinete” fa tappa al Mercato Coperto
Prosegue a Ravenna l’itinerario gastronomico “Valli & Pinete”, giunto al nono appuntamento. Da lunedì 16 a domenica 22 novembre sarà il Ristorante Mercato Coperto, situato nell’omonima struttura di piazza Andrea Costa, a proporre uno speciale menù dedicato ai sapori autunnali del territorio, accompagnato da una selezione di vini locali.
La rassegna, che si sviluppa nell’arco di due mesi e mezzo coinvolgendo dieci ristoranti, punta a valorizzare le eccellenze gastronomiche delle valli e delle pinete ravennati. Ogni settimana, dal lunedì alla domenica, uno dei locali aderenti propone un percorso culinario tra piatti di terra e di mare, con particolare attenzione a ingredienti come tartufi, funghi, pinoli, selvaggina e prodotti di valle.
Per il nono appuntamento il Mercato Coperto propone un menù che si apre con una crosta di Parmigiano Reggiano soffiato con aceto balsamico, seguita da brodo matto con “manfrigul” ed erbe spontanee. Spazio poi ai maccheroncini al torchio con cefalo in olio cottura e broccoli, mentre il secondo piatto è rappresentato dal germano reale brasato con verza. A concludere il percorso gastronomico sarà il latte in piedi profumato al caffè, accompagnato da caramello al sale dolce di Cervia.
Tre le etichette selezionate in abbinamento alle portate: il Ceresio Bianco della Fattoria Zerbina, l’Aulente Rosso Rubicone IGT di San Patrignano e il Ricordo Romagna DOCG Albana della Tenuta Nasano.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Ristorante Mercato Coperto al numero 0544 244611 oppure consultare il sito www.mercatocopertodiravenna.it.