Ravenna Teatro, 25 spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie: torna la rassegna “Famiglie e Scuole”

Venticinque titoli tra teatro, danza, musica e spettacoli di figura, con proposte rivolte ai bambini fin dai primi anni di vita, agli adolescenti e alle famiglie. Ravenna Teatro presenta la nuova edizione de “La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole”, che proseguirà fino a maggio 2027 coinvolgendo il Teatro Rasi, il Teatro Socjale di Piangipane e altri spazi cittadini. Il programma comprende anche percorsi di approfondimento per insegnanti, educatori e genitori, due appuntamenti dedicati al bicentenario della nascita di Carlo Collodi e una nuova collaborazione con il Festival internazionale di cortometraggi “Corti da Sogni – Antonio Ricci”.

La rassegna si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle secondarie di secondo grado, e al pubblico delle famiglie, con una programmazione suddivisa per fasce d’età. Accanto agli spettacoli destinati ai più piccoli trovano spazio produzioni rivolte agli adolescenti e agli adulti, in continuità con il cartellone de “La Stagione dei Teatri”, grazie anche alla presenza di compagnie della scena contemporanea come Menoventi, Tea And e Factory Compagnia Transadriatica.

Le proposte spaziano dal teatro d’attore a quello di figura, dalla danza al teatro corporeo, fino agli spettacoli con musica dal vivo, sperimentazioni sonore ed elettroniche, videoproiezioni, installazioni interattive ed esperienze immersive. Non mancano lavori dedicati a temi di impegno civile e produzioni che prevedono il coinvolgimento diretto degli spettatori.

«La rassegna di Ravenna Teatro dedicato alle famiglie e alle scuole è un’iniziativa di grande valore per il mondo della scuola e per le famiglie che abitano il nostro territorio – sottolinea l’assessora comunale a Scuola e Infanzia Francesca Impellizzeri –. Il Teatro è luogo di cultura, immaginazione e scoperta, capace di arricchire lo sguardo sul mondo dei più grandi ma anche dei più piccoli. Vivere uno spettacolo da spettatori e spettatrici, insieme ai propri genitori o ai propri coetanei significa condividere emozioni, stimolare la curiosità e crescere attraverso la bellezza delle storie. Vivere il teatro è un’importante opportunità di incontro e partecipazione. Un’esperienza culturale che rafforza il senso di comunità, prendendosi cura delle relazioni».

Tra i progetti della stagione proseguono le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Da novembre a marzo Roberto Magnani delle Albe proporrà “Le avventure di Pinocchio a puntate”, una lettura integrale del romanzo organizzata in episodi che potranno essere seguiti singolarmente oppure come un unico percorso.

A febbraio 2027 sarà invece la volta di “La Bottega di Mangiafuoco” di Drammatico Vegetale, un’installazione-spettacolo con teatrini giocattolo e marionette in gesso, realizzata in collaborazione con MAR dei Piccoli e Libreria Antiquaria Tonini.

Si rinnova anche il rapporto con “Arrivano dal Mare! Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure”: “Flowers”, spettacolo che unisce teatro, danza e pittura dal vivo, realizzato da Drammatico Vegetale e Teatro all’Improvviso, sarà ospitato anche dal Festival con una replica aggiuntiva riservata agli operatori del settore accreditati.

Una novità dell’edizione 2026-2027 è la collaborazione con la 28ª edizione del Festival internazionale di cortometraggi “Corti da Sogni – Antonio Ricci”, che porterà al Teatro Rasi tre iniziative dedicate al rapporto tra cinema, teatro e giovani generazioni.

Giovedì 22 aprile, nel ridotto del teatro, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà allestita “Lanterna magica”, una mostra di oggetti e strumenti che raccontano le origini dell’immagine in movimento e i dispositivi ottici precedenti alla nascita del cinematografo. Nella stessa giornata, dalle 10 alle 11, Davide Vukvich, esperto di cinema e docente, condurrà “L’infanzia del cinema”, un incontro rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni.

Sabato 24 aprile, alle 10, nella sala del Teatro Rasi, si terrà invece “Il teatro in pellicola”, appuntamento destinato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, con videoproiezioni tematiche e un incontro con il critico e regista teatrale Mario Bianchi. Le attività si inseriscono nei percorsi di approfondimento rivolti anche a docenti, educatori, operatori culturali e genitori.

Al Teatro Socjale di Piangipane è inoltre in preparazione un progetto speciale articolato in quattro appuntamenti, che intreccerà spettacoli teatrali, incontri con gli artisti e pranzi o cene ispirati alle tradizioni gastronomiche di diverse culture. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Casa delle Culture e altre realtà ancora da definire, coinvolgerà anche le comunità straniere del territorio ravennate.

Sono già stati annunciati due appuntamenti della programmazione per famiglie. Domenica 4 aprile, alle 11, andrà in scena “Ballata per la Katër i Radës”, seguito da un incontro di approfondimento e da un pranzo ispirato alla cucina albanese. Domenica 18 aprile, sempre alle 11, sarà invece proposto “Il paese dove non si muore mai / dëkk bu kënn dull dëwee – Attraversare una fiaba”, un percorso da Italo Calvino alla cultura italo-senegalese, con un successivo incontro con gli artisti e un pranzo dedicato alla tradizione gastronomica senegalese. Gli altri due appuntamenti saranno illustrati in seguito.

Un’attenzione particolare è riservata alla primissima infanzia, con spettacoli e attività pensati per lo sviluppo percettivo ed emotivo dei bambini attraverso gesti, suoni, colori e ritmi. Le proposte dedicate a questa fascia d’età sono evidenziate in rosso nel programma della rassegna e valorizzano il teatro come esperienza multisensoriale da condividere con genitori ed educatori.

Le rappresentazioni si svolgeranno principalmente al Teatro Rasi di Ravenna e al Teatro Socjale di Piangipane, coinvolgendo anche altri luoghi cittadini, tra cui il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna.

Gli spettacoli rivolti alle scuole sono organizzati in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri.