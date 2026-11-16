Ravenna, una bicicletta bianca sulla ciclabile del mare per ricordare le vittime della strada

Una bicicletta dipinta di bianco è stata installata lungo la ciclabile del mare di Ravenna, nei pressi del contabici, come simbolo di memoria delle vittime della strada e richiamo all’importanza della sicurezza stradale. La cerimonia si è svolta sabato 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, e ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto che ha coinvolto venti giovani.

La bicicletta è stata realizzata nell’ambito della “Riciclofficina”, esperienza inserita nel progetto Magliette gialle, grazie al lavoro dei ragazzi coinvolti dalla FIAB, con la presenza di Edoardo Giangiulio, referente dei progetti dell’associazione a Ravenna. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con gli uffici dell’Assessorato al Decentramento.

Alla cerimonia ha partecipato anche Nicole Balducci, rappresentante dell’Associazione Familiari e Amici delle Vittime della Strada, già presente in occasione dell’inaugurazione della panchina bianca dedicata alla memoria del fratello. La sua testimonianza continua ad accompagnare le iniziative cittadine dedicate al ricordo di chi ha perso la vita sulle strade.

«Desidero ringraziare la FIAB, i ragazzi delle Magliette gialle, la Polizia locale, la Polizia stradale e tutte le autorità che presidiano e governano la strada, intervenendo nei momenti più difficili – ha dichiarato l’assessore alla Legalità Giancarlo Schiano –. La FIAB svolge da anni un’opera straordinaria di sensibilizzazione e formazione, anche nelle scuole, con oltre 3.000 incontri all’anno sul nostro territorio».