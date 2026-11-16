“Scopri Marina”, la Pro Loco punta sull’intelligenza artificiale per trovare e promuovere eventi, locali e servizi

Un nuovo servizio digitale basato sull’intelligenza artificiale permetterà a residenti e turisti di trovare informazioni su eventi, stabilimenti balneari, ristoranti, attività commerciali e servizi di Marina di Ravenna attraverso semplici domande. Si chiama “Scopri Marina” ed è il progetto realizzato dalla Pro Loco con il contributo della Regione Emilia-Romagna, già disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dell’associazione.

L’obiettivo è riunire in un unico strumento le informazioni sulla località, facilitando la ricerca di attività, appuntamenti e opportunità che oggi sono distribuite tra diversi siti internet e canali social. Anziché consultare singolarmente le pagine delle attività, gli utenti potranno rivolgersi direttamente all’assistente digitale, formulando richieste in linguaggio naturale.

Il sistema utilizza l’intelligenza artificiale per individuare e raccogliere le informazioni pubblicamente disponibili online, analizzando le schede delle attività, i siti web e i canali social degli operatori del territorio. I contenuti vengono poi elaborati e organizzati per fornire risposte pertinenti alle domande degli utenti.

Attraverso “Scopri Marina” sarà quindi possibile cercare informazioni su manifestazioni, negozi, ristoranti, locali, stabilimenti balneari, feste e serate organizzate dai bagni, oltre che sui diversi servizi presenti nella località.

Il progetto si rivolge anche agli operatori economici e turistici, offrendo un ulteriore strumento di promozione delle attività. La qualità e l’aggiornamento delle risposte dipendono infatti anche dalle informazioni pubblicate online dalle singole realtà: per questo la Pro Loco invita commercianti, gestori e operatori a mantenere aggiornati i propri siti e canali digitali.

«Con Scopri Marina, la Pro Loco vuole sperimentare un nuovo modo di promuovere il territorio, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie più recenti per migliorare l’accessibilità alle informazioni che finora erano sparse ed incomplete e mettere in rete le tante realtà che contribuiscono a rendere Marina di Ravenna una destinazione turistica viva e attrattiva», commenta Marino Moroni, presidente della Pro Loco Marina di Ravenna.