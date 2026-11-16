“Semi di futuro” apre lo sguardo a futuri migliori. Nel weekend Faventia Sales ospita la 10^ Fiera dell’Economia Solidale e del Consumo Consapevole

“Visioni di futuri migliori” è il tema di “Semi di futuro”, la Fiera dell’Economia Solidale e del Consumo Consapevole, giunta alla 10^ edizione, che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 novembre negli spazi al coperto e all’aperto di Faventia Sales, il complesso ex Salesiani nel cuore del centro storico di Faenza.

Saranno due giornate piene, dal mattino alla prima serata in cui si potrà assistere e partecipare ad eventi, spettacoli e laboratori ma anche conoscere gli oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia appartenenti all’economia civile e solidale: dalla moda etica, alla produzione di energia, abitare ecologico, editoria e cultura, agricoltura bio e sociale, alimentazione macrobiotica.

“Semi di futuro” è stata presentata nella mattinata di lunedì 16 novembre in una delle aule di Faventia Sales da Mattia Cornazzani (vice presidente di Faventia Sales S.p.A.), Tiziano Gurioli, (della C.E.F.F. Cooperativa Educativa Famiglie Faentine “Francesco Bandini”, attiva da mezzo secolo nell’inclusione sociale e lavorativa), Patrizia Bozza (di “Mani Tese”), Stefano Pucci (del G.A.S. Faenza Gruppo di Acquisto Solidale, l’associazione di promozione sociale e di consumatori che promuove l’economia solidale, il consumo critico, i prodotti biologici e a chilometro zero, favorendo un rapporto diretto tra chi compra e i piccoli produttori locali) e con l’intervento di Massimo Sangiorgi (di Legambiente Faenza).

In questa edizione verranno ricordati in maniera particolare i coniugi Marcella e Mario Dal Re, attivisti e soci della bottega del commercio equo e solidale “Altroconsumo”: da Mario partì nel 2005 l’iniziativa di organizzare “Semi di futuro”, che è una biennale.

Spazio alla moda etica

Mattia Cornazzani ha introdotto la presentazione sottolineando “come Semi di Futuro sia un appuntamento ciclico e importante perché Faventia Sales crede e si impegna in questi momenti s riflessione, perché portano contenuti veri”.

“Nel 2007 ci fu la prima edizione con una visione del futuro che vedeva l’Uomo al centro fuori dalla logica del capitalismo o comunque delle grandi multinazionali – ha detto Tiziano Gurioli –, una visione di comunità. Questa manifestazione ha saputo crescere, anche nella difficoltà del periodo della pandemia”.

“Fra gli espositori ne avremo una quindicina di moda etica – ha spiegato Patrizia Bozza -: provengono dalle sartorie sociali di tutta Italia che inseriscono anche lavoratrici e lavoratori appartenenti a categorie fragili”.

“A fianco degli espositori avremo degli eventi – ha sottolineato Stefano Pucci -: in particolare laboratori didattici artigianali ed uno spazio riservato ai giovani. L’evento più ‘frizzante’ è in programma sabato alle 18: si tratta di una sfilata di moda etica organizzata dai volontari di queste associazioni con partecipanti molto giovani ed anche molto meno giovani”.

Laboratori e moda “lenta”

Il programma di sabato prossimo si aprirà alle 10 con l’inaugurazione. Nel corso della giornata si alterneranno laboratori didattici delle Sartorie Ri-Belle, dedicati alla slow fashion e al tessile etico e artigianale, esperienze di commercio equo e filiera agricola, con C.E.F.F., G.A.S. Faenza e il progetto Agricomes – Comunità il Sasso, che affronta il rapporto tra cibo e integrazione. Spazio anche ai giovani con “Voce ai giovani”, un laboratorio basato sulle Liberating Structures per favorire ascolto, partecipazione e confronto.

Alle 18, la divulgatrice e attivista Sofia Pasotto condurrà la “Sfilata chiacchierata”, un salotto con tappeto rosso assieme a Eugenio Attard (Mani Tese), Jeannette Kuela (Association Speranza Burkina Faso) e alle Sartorie Ri-Belle di Mani Tese. Alle 20 verrà offerto un aperitivo con musica.

La cucina dà spettacolo

Domenica alle 10.15 Emanuele Goio proporrà una riflessione sull’“Antropologia dell’abitare”; alle 11.30 Marcello Valenti (G.A.S. Faenza) e Agnese Casadei (Italia Impossibile) condurranno gli ospiti in una passeggiata ideale fra narrazioni di futuro in letteratura (con Maura Romeo di Quinto Quarto), nel teatro (con Gianni Farina, Compagnia “Menoventi”), nella scuola (con Stefano Alberghi, progetto Liceo Ambiente Torricelli-Ballardini), nel mondo delle imprese (con Matteo Mura, Università di Bologna), nella comunità attiva con Eleonora Antonelli (Fornelli Resistenti), Margherita Brondino (Università di Verona) e Fabrizia Zamarchi (presidente Cantiere aperto isola di Poveglia) con interventi musicali del cantautore bolognese Tizio Bononcini e lo showcooking Fermenti di Futuro di Stefania di Buono e Bio.

Alle 14.30, è in programma la presentazione di due libri che si calano nella piena attualità: “La logistica delle armi”, scritto dalla giornalista marchigiana faentina d’adozione Linda Maggiori, e “Guerra e clima: l’ecocidio che uccide la Terra” della giornalista napoletana Stefania Divertito

La fiera chiuderà alle 17 con il coro giovanile pop, gospel, soul e funk “Art of Choir”.

Si mangia, si beve e si va di birra artigianale