Trasporto pubblico, sciopero di 24 ore il 20 novembre: gli orari garantiti a Ravenna e Forlì-Cesena
Venerdì 20 novembre il trasporto pubblico locale potrebbe subire interruzioni e disagi a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla CGIL, al quale ha aderito la FILT-CGIL. A comunicarlo è Start Romagna, che segnala possibili ripercussioni sulla circolazione degli autobus nei bacini di Ravenna e Forlì-Cesena e sul servizio di traghetto a Ravenna.
Per limitare i disagi agli utenti, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia, che prevedono il regolare svolgimento dei servizi in determinati momenti della giornata.
Nel bacino di Forlì-Cesena, il trasporto pubblico sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16. Nel bacino di Ravenna, invece, le fasce di garanzia saranno dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.
Al di fuori di questi intervalli orari, il servizio potrebbe subire sospensioni o variazioni in base all’adesione del personale allo sciopero.
Come riferimento, Start Romagna comunica anche i dati relativi alla precedente mobilitazione generale indetta dalla CGIL il 12 dicembre 2025, quando l’adesione era stata del 13,91% nel bacino di Forlì-Cesena e del 34,81% in quello di Ravenna.