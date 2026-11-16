Trasporto pubblico, sciopero di 24 ore il 20 novembre: gli orari garantiti a Ravenna e Forlì-Cesena

Venerdì 20 novembre il trasporto pubblico locale potrebbe subire interruzioni e disagi a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla CGIL, al quale ha aderito la FILT-CGIL. A comunicarlo è Start Romagna, che segnala possibili ripercussioni sulla circolazione degli autobus nei bacini di Ravenna e Forlì-Cesena e sul servizio di traghetto a Ravenna.