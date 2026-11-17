Il Comune di Faenza ha aperto il settimo bando per l’assegnazione di contributi straordinari destinati ai condomini che hanno subito danni a causa del malfunzionamento delle valvole clapet durante le alluvioni del maggio 2023 e del 18 settembre 2024. La misura prevede un sostegno economico fino a 3.000 euro per il ripristino delle parti comuni degli edifici interessati dagli allagamenti, con possibilità di presentare domanda e rendicontare le spese entro il 15 maggio 2027.

Il bando è rivolto sia ai condomini formalmente costituiti sia a quelli di fatto, purché abbiano subito danni in entrambe le alluvioni e si trovino nelle aree individuate dall’avviso pubblico. In particolare, possono accedere al contributo gli edifici situati nei pressi dell’argine del Lamone e nel centro storico in sinistra idrografica, secondo la cartografia allegata al bando.

Si tratta delle zone in cui, durante l’innalzamento del livello del fiume, le valvole di non ritorno non si sono chiuse correttamente, provocando la risalita dell’acqua attraverso la rete fognaria e il conseguente allagamento dei locali. L’agevolazione riguarda gli edifici con unità abitative di categoria catastale A o locali di servizio di categoria C, come autorimesse e cantine condominiali, situati al piano terra o interrato nelle aree allagate individuate dai servizi dell’Unione della Romagna Faentina.

Il contributo, erogato in un’unica soluzione al termine dell’istruttoria, copre esclusivamente le spese per interventi sulle parti comuni eseguiti a partire dal 18 settembre 2024. Sono ammessi i lavori edilizi e strutturali, il ripristino degli impianti condominiali, la pulizia, lo sgombero, la sanificazione e la rimozione dei materiali danneggiati, oltre alle spese tecniche direttamente collegate agli interventi.

Non sono invece finanziabili i danni ai beni mobili dei singoli proprietari né i lavori effettuati nelle unità immobiliari private. Restano escluse anche le spese già interamente rimborsate attraverso assicurazioni o altri contributi pubblici, compresi i precedenti sostegni straordinari comunali e il Contributo di Immediato Sostegno (CIS) riconosciuti per le stesse parti comuni.

La richiesta può essere presentata dall’amministratore condominiale oppure da un condomino delegato dagli altri proprietari, esclusivamente attraverso il Portale dei servizi del Comune di Faenza, utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Al momento della domanda è necessario allegare anche la rendicontazione completa delle spese sostenute, comprensiva di fatture, scontrini parlanti intestati al condominio o al delegato e documentazione dei pagamenti tracciabili, come bonifici ed estratti conto. La scadenza per la presentazione delle domande e della documentazione è fissata al 15 maggio 2027.

«Questo settimo bando per l’erogazione del contributo straordinario – sottolinea l’assessora al Bilancio Denise Camorani – si inserisce in un percorso che il Comune di Faenza porta avanti, con l’obiettivo di non lasciare sole le persone colpite dagli eventi alluvionali e di continuare a garantire un sostegno concreto anche nella fase, ancora complessa, della ricostruzione. È la conferma di un impegno che prosegue nel tempo, attraverso l’ascolto dei bisogni e la ricerca di risorse da destinare alla comunità».

«Un ulteriore intervento che testimonia la volontà dell’Amministrazione di continuare a essere vicina a chi ha subito le conseguenze dell’alluvione, riconoscendo che il percorso di ripartenza non si esaurisce con la fine dell’emergenza», conclude Camorani.