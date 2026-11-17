Venerdì 20 novembre, in occasione dello sciopero generale nazionale per l’intera giornata, indetto da Cgil e altre sigle sindacali, Ausl Romagna informa la cittadinanza dei possibili disagi che potrebbero manifestarsi nell’erogazione dei servizi sanitari.

Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas e Cib Unicobas, con l’adesione di Fi-si, Confederazione Sindacale Sarda-Css, Adl Varese e Cub.