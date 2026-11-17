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Ausl Romagna, sciopero generale il 20 novembre: possibili disagi, ma garantite le prestazioni essenziali
17 novembre 2026 | 10:52
Venerdì 20 novembre, in occasione dello sciopero generale nazionale per l’intera giornata, indetto da Cgil e altre sigle sindacali, Ausl Romagna informa la cittadinanza dei possibili disagi che potrebbero manifestarsi nell’erogazione dei servizi sanitari.
Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas e Cib Unicobas, con l’adesione di Fi-si, Confederazione Sindacale Sarda-Css, Adl Varese e Cub.
L’Ausl Romagna informa che, durante la giornata, saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili e non rinviabili, nel rispetto della normativa vigente.