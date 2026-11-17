MUSICA|
BaBaNaì al Portoncino per la rassegna “Parole e Musica” del Club Borion’s
Barbara Casini voce, chitarra e percussioni; Barbara Piperno flauti, voce e percussioni; Anaïs Drago violino, voce, percussioni uguale BaBaNaì: Tre artiste, cantanti e polistrumentiste, unite dal desiderio di sperimentare mescolanze di suoni e colori di mondi diversi che partendo dalla storia musicale di ciascuna, esplorano un repertorio che spazia dalla tradizione popolare di Brasile a brani originali rivisitati o composti a sei mani.
Il trio nasce da un’idea di Barbara Casini, che, dopo aver collaborato con loro in contesti diversi, ha voluto riunire in un progetto comune il talento e la versatilità di Anaïs Drago e Barbara Piperno, due straordinarie musiciste vere e proprie virtuose del loro strumento e splendide cantanti. Ne è nato un repertorio basato sull’amore per le musiche del mondo, con prevalenza delle sonorità afro brasiliane e latine, insieme a brani originali. Un
lavoro “in progress”, che cioè si rinnova e arricchisce lungo il cammino.
Le voci delle tre donne si mescolano in armonie ricercate, mentre la chitarra di Barbara dialoga con il flauto ed il violino, si alterna ad accompagnamenti percussivi, il tutto con il dovuto spazio per l’improvvisazione.
L’appuntamento è per il 18 novembre per Club Borion’s Music Studio presso il Centro Sociale Il Portoncino alle ore 20:00 per la cena
Al “Portoncino, si accede con la tessera di ANCeSCAO. Il costo per il solo ascolto è di 15 €; con la cena il costo è di 30 €.
Per informazioni e prenotazioni: 333.9588835 (Mario).