Barbara Casini voce, chitarra e percussioni; Barbara Piperno flauti, voce e percussioni; Anaïs Drago violino, voce, percussioni uguale BaBaNaì: Tre artiste, cantanti e polistrumentiste, unite dal desiderio di sperimentare mescolanze di suoni e colori di mondi diversi che partendo dalla storia musicale di ciascuna, esplorano un repertorio che spazia dalla tradizione popolare di Brasile a brani originali rivisitati o composti a sei mani.

Il trio nasce da un’idea di Barbara Casini, che, dopo aver collaborato con loro in contesti diversi, ha voluto riunire in un progetto comune il talento e la versatilità di Anaïs Drago e Barbara Piperno, due straordinarie musiciste vere e proprie virtuose del loro strumento e splendide cantanti. Ne è nato un repertorio basato sull’amore per le musiche del mondo, con prevalenza delle sonorità afro brasiliane e latine, insieme a brani originali. Un