Quale futuro attende le spiagge italiane dopo l’applicazione della direttiva Bolkestein? È la domanda da cui partirà l’incontro pubblico “Dopo la Bolkestein, le spiagge del futuro. Pensieri a colpi di ironia (e buon senso)”, in programma venerdì 20 novembre alle 16 all’Hotel Aurelia di Milano Marittima. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa bagnini di Cervia, vedrà dialogare Massimo Cirri, scrittore e storica voce della trasmissione radiofonica Caterpillar, e Danilo Piraccini, già presidente della cooperativa cervese.

L’appuntamento propone di affrontare uno dei temi più dibattuti dagli operatori balneari attraverso una prospettiva diversa da quella prevalentemente tecnica e istituzionale, cercando di immaginare come potranno cambiare le spiagge italiane una volta superata la questione legata alla direttiva europea. Al centro del confronto ci saranno gli scenari futuri del settore, ma anche le possibili trasformazioni dell’esperienza in spiaggia per turisti e cittadini.

A portare uno sguardo ironico sul tema sarà Massimo Cirri, psicologo, giornalista, scrittore e autore radiofonico, conosciuto soprattutto per essere una delle voci storiche di “Caterpillar”, trasmissione di Rai Radio 2 alla quale collabora dal 1997. Nel corso della sua attività professionale ha affrontato numerose questioni sociali e di attualità, combinando riflessione e ironia.

Con lui ci sarà Danilo Piraccini, ex presidente della Cooperativa bagnini di Cervia e attualmente consigliere delegato a seguire gli aspetti tecnici relativi alla Bolkestein sulle spiagge del territorio cervese.