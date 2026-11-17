Il vicesindaco con delega alla tutela e al benessere degli animali, Gianni Grandu, ha sottolineato il valore del lavoro svolto dai volontari: “L’associazione “Arca 2005” quest’anno ha compiuto vent’anni e nel tempo è divenuta un riferimento certo e costante per l’impegno, la dedizione e l’attività svolta a favore del benessere e del rispetto degli animali. Dal 2010 gestisce anche il canile comunale di Cervia “A. Coatti”, prendendo in carico i cani recuperati sul territorio. E’ un’organizzazione di volontariato no profit e ha come scopo la tutela e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti degli animali, promuovendo anche corsi e momenti di formazione per insegnare alcune regole di comportamento e legislative per la gestione degli animali e per una buona convivenza. A loro oltre al nostro sostegno va tutta la nostra stima e gratitudine”.