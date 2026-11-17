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Cervia, 5.000 euro ad ARCA 2005 per prevenire il randagismo felino
Il Comune di Cervia conferma anche per il 2026 il sostegno all’associazione di volontariato ARCA 2005 ODV, riconoscendo un contributo di 5.000 euro per il progetto di prevenzione del randagismo felino e per le spese legate alla gestione delle emergenze.
L’associazione collabora con l’Amministrazione comunale nel recupero di gatti feriti, vaganti e randagi e nelle attività di controllo, censimento e gestione delle colonie feline presenti sul territorio.
Una parte importante del lavoro riguarda la prevenzione, attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere la microchippatura e la sterilizzazione dei gatti, limitare le nascite e contrastare l’abbandono.
Nel corso del 2026 ARCA 2005 ha avviato un progetto specifico per responsabilizzare i proprietari, invitandoli a identificare i propri animali attraverso il microchip e a provvedere alla sterilizzazione, anche come strumento di prevenzione delle malattie.
L’associazione è inoltre impegnata nella cattura e sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline e nella cura di numerosi animali feriti o abbandonati, compresi gattini appena nati.
ARCA 2005 compie vent’anni
Il sostegno del Comune riconosce il ruolo svolto dall’associazione, che nel 2026 ha raggiunto il traguardo dei vent’anni di attività. Dal 2010 ARCA 2005 gestisce anche il canile comunale di Cervia “A. Coatti”, occupandosi dei cani recuperati sul territorio.
Il vicesindaco con delega alla tutela e al benessere degli animali, Gianni Grandu, ha sottolineato il valore del lavoro svolto dai volontari: “L’associazione “Arca 2005” quest’anno ha compiuto vent’anni e nel tempo è divenuta un riferimento certo e costante per l’impegno, la dedizione e l’attività svolta a favore del benessere e del rispetto degli animali. Dal 2010 gestisce anche il canile comunale di Cervia “A. Coatti”, prendendo in carico i cani recuperati sul territorio. E’ un’organizzazione di volontariato no profit e ha come scopo la tutela e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti degli animali, promuovendo anche corsi e momenti di formazione per insegnare alcune regole di comportamento e legislative per la gestione degli animali e per una buona convivenza. A loro oltre al nostro sostegno va tutta la nostra stima e gratitudine”.