Confcommercio e Versalis, società chimica di Eni, hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere il recupero e il riciclo degli imballaggi in plastica, favorendo il loro reinserimento nei processi produttivi. L’accordo, annunciato il 17 novembre, punta a rafforzare la collaborazione tra industria e distribuzione, coinvolgendo le imprese associate a Confcommercio nello sviluppo di soluzioni più sostenibili e rispondenti alle esigenze del mercato.

La collaborazione prevede l’avvio di un confronto diretto tra Versalis e le aziende del sistema associativo attraverso incontri e iniziative dedicate. Il percorso potrà comprendere la raccolta degli imballaggi giunti a fine vita, il loro avvio al riciclo e la successiva fornitura, diretta o indiretta, di nuovi imballaggi realizzati con materiali riciclati.

Un aspetto centrale dell’intesa riguarda il coinvolgimento delle imprese utilizzatrici nella progettazione delle soluzioni, con l’obiettivo di integrare le necessità della distribuzione e delle attività commerciali con le competenze del settore industriale.

Il protocollo prevede inoltre attività di informazione e sensibilizzazione rivolte agli associati di Confcommercio, per far conoscere le opportunità offerte da una gestione più sostenibile degli imballaggi.

L’iniziativa potrà avvalersi delle tecnologie e dei materiali già sviluppati da Versalis nel campo del riciclo meccanico, tra cui Refence, la gamma di polimeri riciclati destinata anche agli imballaggi alimentari, e le produzioni dello stabilimento di Porto Marghera, dove è operativo un impianto che utilizza materiali provenienti dal riciclo degli imballaggi in polistirene espanso per ottenere nuovi polimeri ad alte prestazioni.

«La collaborazione con Versalis rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere le imprese in progetti concreti di economia circolare, mettendo in connessione il sistema associativo con le competenze e le soluzioni del mondo industriale – dichiara Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio –. Vogliamo accompagnare le imprese in percorsi di sostenibilità che possano tradursi anche in opportunità di innovazione e competitività».