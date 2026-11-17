Per la prima volta in Romagna è stato eseguito un impianto di cornea artificiale. L’intervento è stato effettuato oggi, martedì 17 novembre, all’Unità Operativa di Oculistica dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, diretta dal professor Domenico D’Eliseo. A eseguirlo è stato il professor Antonio Moramarco, professore associato di Malattie dell’Apparato Visivo dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna.

Si tratta del risultato di un percorso scientifico avviato nel 2022 al Policlinico Sant’Orsola IRCCS di Bologna dal professor Luigi Fontana e dal professor Antonio Moramarco, che hanno sviluppato insieme il programma di cornea artificiale e successivamente quello di cornea ibrida. Con l’arrivo di Moramarco a Ravenna, nel novembre 2025, la collaborazione si è estesa anche all’Oculistica del Santa Maria delle Croci.

Che cos’è la cornea artificiale e a chi è destinata

La cornea è uno dei mezzi diottrici dell’occhio e mantiene la propria trasparenza grazie all’endotelio, lo strato più interno, che funziona come una pompa e la mantiene asciutta. Quando l’endotelio smette di funzionare, la cornea si gonfia e si opacizza, dando origine a un edema corneale cronico. La vista può ridursi fino alla sola percezione della luce, spesso con dolore e fastidio persistenti.

La cornea artificiale è una sottilissima membrana in materiale polimerico biocompatibile, morbida e pieghevole, che viene inserita nell’occhio e aderisce alla parete interna della cornea. Sostituisce la funzione dell’endotelio e consente alla cornea di tornare trasparente. Non essendo costituita da tessuto umano, non va incontro a rigetto.

È indicata nei pazienti con edema corneale cronico dovuto a insufficienza dell’endotelio, in particolare in chi ha già avuto più trapianti non riusciti, presenta un alto rischio di rigetto o ha poche probabilità di successo con un nuovo trapianto da donatore.

La cornea ibrida

Dallo stesso lavoro è nata la cornea «ibrida», che associa la membrana artificiale a un trapianto di cornea da donatore. Il tessuto umano ricostruisce la parte opaca della cornea, mentre la membrana artificiale ne garantisce la trasparenza nel tempo.

La tecnica è pensata per i casi più complessi, in cui la cornea è compromessa anche nei suoi strati anteriori, ad esempio a causa di cicatrici o opacità, e per i pazienti che hanno già affrontato più trapianti senza successo, per i quali né un nuovo trapianto tradizionale né la sola membrana artificiale sarebbero sufficienti.

Un approccio considerato unico al mondo, con 12 interventi eseguiti a Bologna da settembre 2025 e risultati pubblicati sulla rivista internazionale Cornea. Pazienti che riuscivano appena a distinguere la luce sono tornati a orientarsi in casa, leggere il cellulare e riconoscere i volti dei familiari.

Il tessuto da donatore resta la prima scelta

L’Emilia-Romagna può contare sulla Banca degli Occhi regionale, con sede a Bologna, che riesce a soddisfare le richieste di tessuti corneali di tutti i centri di trapianto, nonostante negli ultimi anni le donazioni si siano ridotte.

Per la grande maggioranza dei pazienti il trapianto con tessuto da donatore resta quindi la prima scelta e garantisce risultati eccellenti.

La cornea artificiale e quella ibrida non nascono per sostituire il trapianto tradizionale, ma per offrire una possibilità di cura a quei pazienti per i quali, fino a pochi anni fa, non c’erano ulteriori alternative: persone con più trapianti falliti alle spalle, per le quali un nuovo intervento tradizionale avrebbe avuto probabilità di successo molto basse.

Un percorso condiviso tra Bologna e Ravenna

Il programma di cornea artificiale è iniziato nel 2022 al Policlinico Sant’Orsola IRCCS di Bologna, dove il professor Luigi Fontana e il professor Antonio Moramarco hanno eseguito il primo impianto in Italia.

Da allora i due chirurghi hanno lavorato insieme in sala operatoria e nella ricerca, seguendo nel tempo i pazienti operati, presentando i risultati ai principali congressi internazionali e pubblicando gli esiti a breve e lungo termine sulla rivista Cornea. Dalla loro esperienza comune è nata e si è sviluppata anche la cornea ibrida.

Con l’arrivo del professor Moramarco a Ravenna, nel novembre 2025, in qualità di professore associato dell’Università di Bologna, e grazie al supporto del professor D’Eliseo, la collaborazione si è estesa all’Oculistica del Santa Maria delle Croci.

Il primo intervento ravennate è il risultato diretto di questo percorso condiviso, che oggi si traduce in una rete tra Bologna e la Romagna, con le stesse competenze, gli stessi protocolli e una casistica più ampia per valutare i risultati nel lungo periodo.

Il Centro Cornea di Ravenna, un riferimento regionale e nazionale

Il Centro Cornea di Ravenna tratta l’intero spettro delle patologie corneali: dalle malattie degenerative, come il cheratocono e le distrofie, alle infezioni gravi, come le cheratiti batteriche, fungine e da Acanthamoeba. Accoglie pazienti dalla Romagna, dal resto dell’Emilia-Romagna e da altre regioni.