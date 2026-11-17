Una settimana di arte contemporanea, cinema e confronto pubblico per riflettere sul corpo, sulle rappresentazioni del femminile e sulle disuguaglianze di genere.

Dal 22 al 29 novembre il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna ospita “UniBo Spazio Sensibile”, il progetto promosso dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna nell’ambito delle iniziative cittadine per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L’iniziativa mette in dialogo linguaggi artistici, ricerca universitaria e partecipazione civile, coinvolgendo istituzioni culturali e associazioni del territorio. L’obiettivo è fare del museo un luogo di ascolto e riflessione collettiva sui meccanismi culturali e sociali che alimentano la violenza e le disuguaglianze di genere.

Il fulcro del progetto è “Corpo Semantico”, mostra collettiva curata da Eleonora Savorelli, che riunisce le opere di Grazia Cardinale, Anna De Luca, Miriam Fabietti, Daniela Iurato, Giovanni Lanzoni, Sofia Liapi, Giorgia Severi, Matylda Tracewska e Arianna Zama, insieme a un film di Yuri Ancarani.

Il percorso espositivo esplora il corpo come luogo di identità, relazione e costruzione culturale, interrogandosi sulle rappresentazioni contemporanee del femminile e sulle dinamiche di potere che le attraversano.

L’apertura di UniBo Spazio Sensibile è in programma domenica 22 novembre alle 16, con la presentazione del progetto e la proiezione del film Il Popolo delle Donne di Yuri Ancarani, seguita da un dialogo con il regista. Alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra.

Quattro tavole rotonde dal 23 al 26 novembre

Accanto alla mostra, il programma propone quattro tavole rotonde aperte al pubblico, dedicate ad altrettanti temi di attualità:

23 novembre – Linguaggio, immagini e violenza;

24 novembre – Normare il corpo;

25 novembre – Donne, storia e istituzioni;

26 novembre – Donne, città e territorio.

Gli incontri coinvolgeranno docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Università di Bologna, rappresentanti del Comune di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e della Biblioteca Classense, insieme alle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere, tra cui Linea Rosa e Casa delle Donne Ravenna.

La settimana si concluderà venerdì 27 novembre alle 15.30 con “Corpo Semantico. Talk attorno alla mostra”, un momento di approfondimento e confronto con la direzione artistica, la curatrice e gli artisti coinvolti.

Università, museo e associazioni insieme

“UniBo Spazio Sensibile” è curato da Roberta Mazza, Delegata all’Equità, Inclusione e Diversità del Dipartimento di Beni Culturali, insieme alla Rappresentanza Studentesca del Dipartimento. La direzione artistica è affidata a Daniela Iurato.

Il progetto è realizzato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna in collaborazione con il MAR e con il patrocinio di Fondazione Flaminia.

Aderiscono all’iniziativa il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna, la Biblioteca Classense, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, l’Assessorato alle Politiche e Cultura di Genere del Comune di Ravenna, Linea Rosa Ravenna, Casa delle Donne Ravenna, marte APS e l’Associazione Femminile Maschile Plurale.