Donazione di 14 lettini e materassi per bambini da parte del “Peter Pan” di Osteria di Ravenna
L’Associazione di Volontariato “Il Terzo Mondo ODV” ringrazia sentitamente la scuola per l’infanzia “Peter Pan” di Osteria di Ravenna e la sua coordinatrice, la signora Rossana Cassano, per la donazione di 14 lettini e materassi per bambini. Il ritiro della donazione è avvenuto presso la struttura “Peter Pan” di Osteria, dal presidente dell’ODV, Charles Tchameni Tchienga.
“Grazie a questo gesto di generosità, saremo in grado di offrire un giaciglio sicuro e confortevole ai bambini orfani e vulnerabili ospitati presso asili e orfanotrofi nel distretto di Douala 5, in Camerun, sostenendo concretamente le strutture che si prendono cura di loro in una situazione di bisogno. – ha dichiarato, Tchameni – Questo prezioso dono è già stato sistemato all’interno del container umanitario che partirà a breve dal porto di Ravenna alla volta del Camerun. Un ringraziamento particolare va al gruppo Consar e al suo presidente, Nakia Gardini, per aver messo a disposizione un furgone necessario al trasporto dei 14 lettini e i materassi, nonché per la raccolta degli vari indumenti caricati nel container umanitario ”