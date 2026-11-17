L’Associazione di Volontariato “Il Terzo Mondo ODV” ringrazia sentitamente la scuola per l’infanzia “Peter Pan” di Osteria di Ravenna e la sua coordinatrice, la signora Rossana Cassano, per la donazione di 14 lettini e materassi per bambini. Il ritiro della donazione è avvenuto presso la struttura “Peter Pan” di Osteria, dal presidente dell’ODV, Charles Tchameni Tchienga.

“Grazie a questo gesto di generosità, saremo in grado di offrire un giaciglio sicuro e confortevole ai bambini orfani e vulnerabili ospitati presso asili e orfanotrofi nel distretto di Douala 5, in Camerun, sostenendo concretamente le strutture che si prendono cura di loro in una situazione di bisogno. – ha dichiarato, Tchameni – Questo prezioso dono è già stato sistemato all’interno del container umanitario che partirà a breve dal porto di Ravenna alla volta del Camerun. Un ringraziamento particolare va al gruppo Consar e al suo presidente, Nakia Gardini, per aver messo a disposizione un furgone necessario al trasporto dei 14 lettini e i materassi, nonché per la raccolta degli vari indumenti caricati nel container umanitario ”