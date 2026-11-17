Al Museo Internazionale delle Ceramiche è stato presentato il libro di Stefano Dirani “Emilio Casadio e la “Bagutta Faentina” Edit Faenza. Il volume, ultimo lavoro del noto ceramologo Dirani ripercorre la vita di Emilio Casadio (1902 – 1964), persona riservata e di profonda umanità, che fu artista complesso, eclettico, capace di portare qualcosa di nuovo, non solo a Faenza, ma anche in ambito italiano ed europeo.

Oltre all’autore hanno illustrato la figura dell’artista e la sua importanza per il settore della ceramica Claudio Casadio e Claudia Casali, presidente e direttrice del MIC Faenza e Alberto Mingotti, artista e storico dell’arte.

Nel settore ceramico Emilio Casadio fu uno straordinario manipolatore di ossidi metallici e di iridescenze che lo resero inconfondibile e al pari dei nomi più noti. I suoi ritrovati tecnici gli consentirono di creare un’arte propria, unica nel suo genere, che poi diversi ceramisti adottarono.

Il caratteristico laboratorio di Emilio Casadio, a Faenza in via Maioliche al n. 14/b (tra il n. 20 attuale e il vicolo di San Vitale), era chiamato dalla stampa la “Bagutta faentina”, in quanto riuniva tutti i giovani artisti ed anche i non più giovani a discutere, specialmente d’arte, mentre si faceva la ceramica. Fu in quel periodo (1932-1944) che Casadio partecipò con le sue opere a mostre internazionali come a Bruxelles, Parigi e New York, vincendo premi e conseguendo diplomi, nonché a mostre e concorsi nazionali, affermandosi tra i primi, o addirittura il primo del tutto.

In quella fucina di arte e di lavoro si formarono artisti come lo stesso Emilio Casadio, Neo Massari, Angelo Ungania, e altri come Domenico Matteucci, Germano Belletti, Guerrino Tramonti e tanti altri giovani che sarebbe lungo elencare, a creare una sorta di cenacolo artistico, una strada degli artisti.