Nei giorni scorsi, i Carabinieri e la Polizia di Stato di Ravenna hanno tratto in arresto un cittadino serbo di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, possesso di documenti di identità contraffatti e false attestazioni sulle proprie generalità.

L’operazione è scaturita nel corso di un servizio di controllo del territorio a Faenza, effettuato inizialmente dal personale della Polizia di Stato del locale Commissariato di P.S. Durante le fasi di identificazione, il trentunenne ha esibito documenti di identità palesemente contraffatti. Vistosi scoperto, ha opposto attiva resistenza agli operatori per poi darsi a precipitosa fuga a piedi.