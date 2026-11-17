Faenza, in arresto un 31enne, per resistenza a Pubblico Ufficiale, con documenti di identità falsi
Nei giorni scorsi, i Carabinieri e la Polizia di Stato di Ravenna hanno tratto in arresto un cittadino serbo di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, possesso di documenti di identità contraffatti e false attestazioni sulle proprie generalità.
L’operazione è scaturita nel corso di un servizio di controllo del territorio a Faenza, effettuato inizialmente dal personale della Polizia di Stato del locale Commissariato di P.S. Durante le fasi di identificazione, il trentunenne ha esibito documenti di identità palesemente contraffatti. Vistosi scoperto, ha opposto attiva resistenza agli operatori per poi darsi a precipitosa fuga a piedi.
Sono poi scattate in maniera immediata e congiunta le ricerche del fuggitivo, che hanno permesso di intercettarlo in una via adiacente; anche in questo frangente, il soggetto ha tentato di eludere le procedure fornendo ai Carabinieri false informazioni circa le proprie generalità, venendo definitivamente bloccato. A seguito dell’udienza di convalida in data odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.