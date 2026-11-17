Oggi 17 novembre doveva riunirsi il Consiglio comunale di Ravenna, ma all’ultimo minuto la seduta è stata annullata. Alcune opposizioni – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna – ne hanno approfittato per tenere una conferenza stampa proprio nell’orario in cui avrebbe dovuto riunirsi il Consiglio comunale, per denunciare la scelta della maggioranza che ritengono inspiegabile, “quando ci sarebbero state numerosissime questioni da discutere, che però gli assessori non hanno avuto il tempo di predisporre”.

“Possiamo permetterci un’amministrazione che non riesce a garantire con continuità il funzionamento del confronto democratico, mentre accumula ritardi, interrogazioni inevase e problemi che attendono risposte? La nostra iniziativa nasce da qui” dicono le tre opposizioni.

“Abbiamo aggiornato alla scorsa settimana il quadro delle interrogazioni: – dicono – il risultato è di ben 45 interrogazioni senza risposta, con una media ponderata di attesa di circa 102 giorni quando il tempo limite per la risposta da regolamento sarebbe di 30 giorni. Parliamo di 45 interrogazioni inevase con tempi medi di oltre 3 mesi e in un caso quasi un anno e un assessore che ha addirittura 12 risposte da fornire. Non una questione burocratica secondaria. Le interrogazioni sono uno degli strumenti fondamentali attraverso cui i consiglieri esercitano il proprio mandato e portano all’attenzione dell’amministrazione le questioni sollevate dai cittadini, istituti dalle cui risposte nascono iniziative, si propongono modifiche ai regolamenti, si verifica il rispetto delle norme, insomma una delle primarie basi democratiche su cui si basa l’attività di un consigliere comunale.”

Secondo le opposizioni il dato che colpisce maggiormente è quello relativo al sindaco: “quattro interrogazioni ancora senza risposta, con una media di attesa di 292 giorni. Quasi dieci mesi. Ma anche per altri assessorati i tempi superano abbondantemente i tre mesi… La questione non riguarda soltanto l’opposizione. Riguarda il diritto dei cittadini a ottenere risposte attraverso i propri rappresentanti. Chiediamo quindi che venga predisposto un piano concreto per smaltire gli arretrati e che siano garantiti tempi certi per le risposte.”

Le opposizioni sollevano poi il tema dei costi della macchina politica e amministrativa che ammontano a oltre 828mila euro all’anno: “riteniamo legittimo domandarsi quale rapporto esista tra le risorse impiegate per governare e la capacità effettiva di produrre risultati. La trasparenza sui compensi e sui costi degli amministratori deve accompagnarsi alla trasparenza sull’attività svolta.”

Le opposizioni attaccano poi sul vice sindaco: “Ci preme evidenziare che sulla questione in generale e sul ruolo del vice sindaco in particolare il primo cittadino è stato interessato ormai oltre un mese fa con una lettera (fino ad oggi tenuta riservata) per la quale non siamo stati degnati neppure di una risposta, che riteniamo sia opportuno oggi rendere pubblica quanto meno nella sostanza del suo contenuto.”

Poi le opposizioni tirano in ballo anche la recente indagine di ItaliaOggi 2026 sulla qualità della vita nelle province che colloca Ravenna al 17° posto nazionale su 107 province, perdendo tre posizioni rispetto al 2025.

Dicono: “È importante riconoscere anche i risultati positivi: Ravenna è quinta per reddito e ricchezza, tredicesima per istruzione e undicesima per turismo, intrattenimento e cultura. Ma proprio questi risultati rendono più evidente la necessità di interrogarsi sulle criticità. La provincia è: 44ª per affari e lavoro; 52ª per popolazione; 68ª per sistema salute; 91ª per reati; 49ª per sicurezza. Il dato sulla sicurezza e sui reati merita particolare attenzione. Non è possibile ignorare che un territorio che dispone di importanti risorse economiche, culturali e turistiche debba ancora confrontarsi con criticità significative sul piano della sicurezza e dei servizi. Anche la perdita di posizioni nel lavoro e nella dimensione demografica richiede un approfondimento. Ravenna non è una città priva di opportunità. È un territorio che deve dimostrare di saper trasformare le proprie potenzialità in risultati concreti per chi ci vive, lavora e investe.”

In conclusione, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna sostengono che “chi governa deve assumersi la responsabilità di spiegare i risultati, riconoscere le criticità e indicare come intende affrontarle”. Avanzano anche due proposte concrete: “Un calendario straordinario per lo smaltimento delle 45 interrogazioni inevase. Un approfondimento pubblico sulle criticità emerse dalla classifica ItaliaOggi, specie in materia di sicurezza, lavoro, demografia e sanità a partire dall’ordine del giorno che abbiamo predisposto e verrà sottoposto alla discussione del Consiglio comunale nei prossimi giorni e che presuppone l’assunzione di una chiara responsabilità politica sui risultati e sugli obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere, in modo che il Consiglio comunale torni a essere pienamente il luogo nel quale si esercita il controllo democratico e l’attività di indirizzo dell’attività dell’amministrazione. Il tema non è una seduta annullata ma il rapporto tra responsabilità di governo, funzionamento delle istituzioni e risultati per la comunità.”

Sull’iniziativa di oggi di FDI, FI e Viva Ravenna si sono espressi anche i colleghi di opposizione Ancisi e Spadoni (LpRa) che hanno ritenuto di inviare una breve nota in merito.

LA LETTERA DI ANCISI E SPADONI (LPRA) AI COLLEGHI DELL’OPPOSIZIONE

Cari colleghi nel Consiglio comunale di Ravenna,

avendo ricevuto l’avviso per una conferenza stampa sulla mancata convocazione nella giornata di oggi, 17 novembre, dell’ordinaria seduta di Consiglio comunale in ogni martedì, mentre dobbiamo esprimervi la nostra impossibilità di parteciparvi per impegni fissati in precedenza, ci teniamo ad affermare che riteniamo noi stessi profondamente scorretta la decisione assunta in proposito dalla maggioranza, contro il voto dell’opposizione, nella conferenza dei capigruppo che ne ha discusso mercoledì scorso.

Come si può verificare nell’audio/video della seduta (https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/cjnftyUK5qvcUFX), la contestazione di tale scelta è stata sollevata e poi sostenuta con molta determinazione da Ancisi stesso. Avendo raccolto il consenso di tutti i capigruppo di opposizione, egli ha rivolto loro, verso il termine della discussione, la richiesta di un incontro per organizzare insieme iniziative volte ad imporre le norme di regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale sistematicamente violate, in particolare, ad esempio, quella secondo cui: “Il Sindaco o l’assessore da lui delegato rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra”. Il mancato rispetto di questa regola, insieme ad altre, può consentire alla maggioranza di decidere da se stessa assurdi rinvii di seduta per inattendibile mancanza di argomenti da discutere. Vedremo dunque il da farsi.