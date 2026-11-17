La geopolitica delle crisi, le guerre, il ruolo dell’energia e la competizione tra le potenze mondiali. Sono i temi al centro della prossima lezione della Scuola di formazione politica e civile Bella Ciao, che giovedì 19 novembre prosegue a Ravenna il secondo corso di politica internazionale.

L’appuntamento è alle 17.15 nella sede di Legacoop Ravenna, in via Faentina 106. A tenere la lezione, dal titolo “Geopolitica della crisi: guerre, energia e competizione globale”, sarà Fabrizio Coticchia, docente dell’Università di Genova, dove insegna studi strategici e relazioni internazionali.

Coticchia si occupa in particolare di politica estera e di difesa italiana, interventi militari, sicurezza nazionale e posizioni dei partiti italiani sulla guerra in Ucraina. Il corso è dedicato alle trasformazioni degli equilibri internazionali e affronta temi che vanno dalla crisi dell’ordine mondiale al ruolo dell’Europa, fino alle nuove dinamiche della competizione globale, con il contributo di studiosi ed esperti.

Il calendario proseguirà martedì 24 novembre, alle 18, sempre nella sede di Legacoop Ravenna, con la lezione “L’Unione Europea di fronte alla sfida del nuovo disordine globale”. Relatore sarà Lorenzo Zambernardi, professore ordinario di Scienza politica all’Università di Bologna, dove coordina il corso magistrale in International Politics and Economics. Al centro dell’incontro il ruolo dell’Unione Europea in uno scenario internazionale caratterizzato dal ritorno della politica di potenza e dalla trasformazione degli equilibri globali.

È invece cambiata la sede dell’appuntamento di lunedì 30 novembre, alle 17.30, dedicato a “Europa, Italia e Russia: quale convivenza possibile?”. L’incontro non si svolgerà a Legacoop, ma all’Hotel Cube di Ravenna.

Interverranno Alessandro Cassieri, giornalista e inviato Rai, già corrispondente da Mosca e Bruxelles; Raffaele Marchetti, professore ordinario di Relazioni internazionali alla LUISS e direttore del Center for International and Strategic Studies; e Pierluigi Bersani, già ministro e segretario nazionale del Partito Democratico.

La lezione sarà dedicata ai rapporti tra Russia ed Europa, alla guerra in Ucraina e alle prospettive della sicurezza europea, con un approfondimento sulle condizioni per una pace giusta e duratura e sulle possibilità di una futura convivenza tra Europa e Russia.