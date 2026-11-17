Le iniziative vanno dalle azioni di sensibilizzazione nelle scuole agli spettacoli teatrali, passando per mostre, presentazioni di libri e gesti simbolici per catturare l’attenzione e invitare alla riflessione. Il calendario degli appuntamenti, che non si limita al 25 novembre ma abbraccia più giornate, è disponibile sui siti dei singoli Comuni e su www.labassaromagna.it.

La campagna di comunicazione punta anche quest’anno sulla promozione del linguaggio come strumento di cambiamento culturale. «In primavera l’Unione e i Comuni aderenti hanno adottato le nuove linee guida per il linguaggio di genere e delle differenze – ricorda la presidente dell’Unione Elena Zannoni, con delega alle Politiche di genere -. Indicazioni che nascono dalla necessità di riconoscere e superare espressioni e automatismi radicati nel linguaggio quotidiano, anche alla luce delle riflessioni sviluppate negli ultimi decenni, e costituiscono un passaggio fondamentale per rendere la comunicazione amministrativa più equa e rappresentativa. Uno strumento concreto che ci ricorda come le parole che scegliamo quotidianamente possano perpetuare stereotipi o, al contrario, promuovere una cultura del rispetto Il linguaggio riflette e al tempo stesso costruisce la realtà sociale».