La Bassa Romagna in cammino per la Giornata contro la violenza sulle donne, il 25/11 la camminata in rosso simultanea
Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e anche quest’anno i Comuni della Bassa Romagna organizzano numerosi appuntamenti per sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema delle pari opportunità.
Le iniziative vanno dalle azioni di sensibilizzazione nelle scuole agli spettacoli teatrali, passando per mostre, presentazioni di libri e gesti simbolici per catturare l’attenzione e invitare alla riflessione. Il calendario degli appuntamenti, che non si limita al 25 novembre ma abbraccia più giornate, è disponibile sui siti dei singoli Comuni e su www.labassaromagna.it.
La campagna di comunicazione punta anche quest’anno sulla promozione del linguaggio come strumento di cambiamento culturale. «In primavera l’Unione e i Comuni aderenti hanno adottato le nuove linee guida per il linguaggio di genere e delle differenze – ricorda la presidente dell’Unione Elena Zannoni, con delega alle Politiche di genere -. Indicazioni che nascono dalla necessità di riconoscere e superare espressioni e automatismi radicati nel linguaggio quotidiano, anche alla luce delle riflessioni sviluppate negli ultimi decenni, e costituiscono un passaggio fondamentale per rendere la comunicazione amministrativa più equa e rappresentativa. Uno strumento concreto che ci ricorda come le parole che scegliamo quotidianamente possano perpetuare stereotipi o, al contrario, promuovere una cultura del rispetto Il linguaggio riflette e al tempo stesso costruisce la realtà sociale».
Mercoledì 25 novembre alle 11.30 ci sarà la cerimonia in ricordo delle vittime del femminicidio presso il monumento contro i femminicidi collocato al Parco del loto di Lugo.
Sempre il 25 novembre torna inoltre la consueta camminata in rosso, in simultanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna, con partenza alle 20: una marcia per dire no alla violenza di genere e ricordare le vittime del femminicidio. Ai partecipanti è richiesto simbolicamente un indumento o accessorio rosso. Tutti i ritrovi dei gruppi di cammino sono indicati sulla pagina https://www.labassaromagna.it/Vivere-il-territorio/Eventi/Giornata-internazionale-per-l-eliminazione-della-violenza-contro-le-donne.