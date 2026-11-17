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Lugo: in Rocca la presentazione di un volume dedicato ai luoghi nascosti della Prima guerra mondiale
Sabato 21 novembre alle 16.30 al Salone estense della Rocca di Lugo si terrà la presentazione del volume dal titolo «Luoghi nascosti della Prima guerra mondiale. Dalle Alpi Carniche al Mar Adriatico».
Il libro è frutto di decenni di ricerche comuni di tre amici dall’Italia, Austria e Slovenia: Marco Pascoli, Karl Pallasmann e Vinko Avsenak. La suddivisione geografica del volume tiene conto della prospettiva militare dell’epoca, talvolta diversa dagli attuali confini politico-amministrativi e dalle percezioni di appartenenza delle comunità locali; gli autori si dedicano solo ai resti sconosciuti o meno noti sui campi di battaglia tra Italia, Austria e Slovenia, tra la Carnia e l’Adriatico. Gli autori considerano il loro volume come un ponte d’amicizia tra tre Paesi del confine che una volta si trovavano ai lati opposti del fronte e combattevano.
Il libro si presenta come una monografia in tre lingue (tedesco, italiano e sloveno), ha 255 pagine e contiene circa 650 fotografie e cartine. È suddiviso in cinque capitoli: Alpi Carniche, Alpi Giulie, Valle d’Isonzo, Carso e Retrovie.
L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nel programma delle iniziative promosse dal Comune di Lugo per il centenario della nascita del museo Baracca ed è a cura dell’associazione Squadriglia del Grifo.