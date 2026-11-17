Il libro è frutto di decenni di ricerche comuni di tre amici dall’Italia, Austria e Slovenia: Marco Pascoli, Karl Pallasmann e Vinko Avsenak. La suddivisione geografica del volume tiene conto della prospettiva militare dell’epoca, talvolta diversa dagli attuali confini politico-amministrativi e dalle percezioni di appartenenza delle comunità locali; gli autori si dedicano solo ai resti sconosciuti o meno noti sui campi di battaglia tra Italia, Austria e Slovenia, tra la Carnia e l’Adriatico. Gli autori considerano il loro volume come un ponte d’amicizia tra tre Paesi del confine che una volta si trovavano ai lati opposti del fronte e combattevano.