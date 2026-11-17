È in programma nel primo pomeriggio di giovedì 19 novembre il primo evento di «Transizioni produttive», percorso partecipativo per la sicurezza e lo sviluppo resiliente dell’area industriale di Lugo, promosso dal Comune e finanziato dal bando Partecipazione 2026, linea A della Regione Emilia-Romagna (L.R. 15/2018). Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un Masterplan per lo sviluppo dell’area industriale di Lugo e Sant’Agata nel prossimo futuro, attraverso un percorso che coinvolga imprese e cittadini sui temi della sicurezza dell’area e delle sue potenzialità di rilancio in termini occupazionali, formativi, produttivi e commerciali.

La prima fase del percorso sarà prettamente conoscitiva e mirata a coinvolgere cittadini, imprese, lavoratori e associazioni attraverso una serie di iniziative, la prima delle quali sarà la «Camminata esplorativa» di giovedì 19 novembre, che si terrà dalle 14.30 alle 16.30, con ritrovo alla Diemme filtration, in via Gessi 16. La camminata servirà a evidenziare e raccogliere segnalazioni, spunti e proposte sui punti critici dell’area produttiva e le opportunità da cogliere nella progettazione del suo sviluppo.

Nei giorni successivi alla camminata verrà lanciato un questionario online, disponibile al link https://partecipazioni.emr.it/processes/transizioniproduttive.

Il questionario servirà a raccogliere percezioni di rischio e bisogni in merito all’area artigianale. Una volta raccolti questi primi contributi, nei mesi di febbraio e marzo 2027 verranno organizzati incontri e laboratori sul campo, per mappare le criticità, definire le priorità e co-progettare le ipotetiche schede di intervento. Il tutto in una chiave sinergica tra pubblico e privato.