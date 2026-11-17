Giovedì 19 novembre alle 20.30 il Teatro Rossini di Lugo ospita l’ultimo appuntamento dell’edizione 2026 di ACQUA, la rassegna promossa da ATER Fondazione in collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. In scena arriva Marco Paolini con Bestiario idrico, uno spettacolo che intreccia musica, narrazione e riflessione sul rapporto tra acqua, ambiente e trasformazione del territorio. Sul palco con Paolini ci sarà anche Patrizia Laquidara. Il lavoro è scritto con Giulio Boccaletti.

Le opere idrauliche accompagnano da secoli la storia del paesaggio italiano, contribuendo a trasformarne il volto e a definirne gli equilibri. Argini, golene, canali, dighe, stazioni di pompaggio, acquedotti e sistemi di bonifica sono presenze spesso invisibili, così profondamente integrate nell’ambiente da diventare quasi indistinguibili dal paesaggio stesso. Eppure, senza queste infrastrutture, il territorio che conosciamo sarebbe radicalmente diverso.

Da questa consapevolezza prende forma Bestiario idrico, che racconta fiumi e corsi d’acqua, storie di vita biologica e sociale, conflitti e accordi che nel tempo hanno determinato il modo in cui le comunità hanno abitato e trasformato il territorio. L’acqua diventa così una chiave per leggere il paesaggio e comprendere quanto le forme di governo delle risorse idriche incidano sulla qualità della vita, non soltanto delle persone, ma dell’intero ecosistema.

In un tempo in cui il cambiamento climatico impone di ripensare gli equilibri ambientali e di immaginare trasformazioni profonde, lo spettacolo invita a interrogarsi sul futuro dei territori: cambiamenti che possiamo limitarci a subire oppure imparare a comprendere e governare.

Bestiario idrico è di Marco Paolini, scritto con Giulio Boccaletti e con la collaborazione alla drammaturgia di Marta Dalla Via, Diego Dalla Via e Michela Signori. La regia è dei Fratelli Dalla Via. La produzione è di Michela Signori, mentre la coproduzione è di Jolefilm e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

La rassegna ACQUA si realizza grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e rientra nel calendario delle iniziative del progetto Atlante delle Rive, dedicato alle acque e ideato da Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo.

Il biglietto unico costa 5 euro. È possibile acquistarlo online su Vivaticket oppure alla biglietteria del Teatro Rossini, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.