C’è chi aspetta questo periodo dell’anno per tornare a indossare i pattini e scivolare sul ghiaccio, chi per accompagnare i bambini alla loro prima esperienza e chi semplicemente per respirare un po’ di atmosfera invernale nel cuore della città. A Ravenna è tornata JFK ON ICE, la pista di pattinaggio in piazza Kennedy, che per l’edizione 2026 porta con sé una novità importante: quest’anno è completamente coperta.

Una scelta che consentirà di pattinare anche in caso di pioggia e maltempo, senza che le condizioni atmosferiche interrompano il divertimento. La struttura, inaugurata sabato 14 novembre ai piedi di Palazzo Rasponi dalle Teste, si estende su una superficie di 600 metri quadrati e resterà aperta fino a domenica 17 gennaio 2027.

Realizzata dalla ditta Zannoni Chiara in partnership con Intercom Dr. Leitner, la pista mantiene le dimensioni delle precedenti edizioni. Accanto al pattinaggio torna anche lo scivolo ghiacciato, dedicato soprattutto ai più piccoli, mentre in alcune giornate sarà possibile incontrare Babbo Natale e scattare una foto ricordo con lui.

A completare l’allestimento ci sono la Casetta di Babbo Natale, una baita bar e la musica, che accompagnano le giornate di famiglie, bambini e gruppi di amici nel centro storico.