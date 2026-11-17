Un’opera monumentale di cento metri quadrati, composta da 900 piastrelle maiolicate e nata dal dolore per la perdita della moglie, sarà al centro della giornata culturale in programma sabato 21 novembre a Riolo Terme. Protagonista dell’iniziativa, promossa da Slow Food Ravenna APS e Capit Ravenna APS, è “La Redenzione”, il grande pannello ceramico realizzato da Sante Ghinassi e custodito nella chiesa del paese, testimonianza del percorso artistico e personale di un autore profondamente legato al territorio.

Nato a Ravenna nel 1924 e scomparso nel 2000, Ghinassi visse a Riolo Terme, dove sviluppò la parte più significativa della propria attività artistica. La sua opera monumentale, composta da 900 piastrelle di 33,3 centimetri di lato, prende origine da una vicenda personale: nel 1980 l’artista perse la moglie Delelma e decise di dedicarle una creazione destinata alla comunità riolese.

Dopo una lunga riflessione scelse il tema della Redenzione, dando vita a una composizione che ha al centro il Crocifisso e ripercorre alcuni momenti fondamentali della tradizione cristiana, dalla Natività al Battesimo, dalla chiamata di Pietro alla Resurrezione e alla Pentecoste, fino alla rappresentazione della Chiesa itinerante.

L’iniziativa del 21 novembre, che segue la recente mostra dedicata alle ceramiche dell’artista alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna, intende riportare l’attenzione su questo patrimonio e farlo conoscere anche alle nuove generazioni.

Il programma prenderà il via alle 10 e comprenderà la visita alla Rocca di Riolo Terme, al Museo del Paesaggio dell’Appennino Faentino, al Centro di documentazione del Parco della Vena del Gesso Romagnola e alla chiesa che custodisce l’opera di Ghinassi. Ad accompagnare i partecipanti saranno gli allievi ciceroni dell’Istituto Professionale Alberghiero Pellegrino Artusi, insieme a Enrico Ghinassi, figlio dell’artista, che offrirà una testimonianza diretta sulla vita e sul lavoro del padre.

La giornata proseguirà all’Istituto Artusi, grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Valentina Fazio e degli insegnanti. «L’Artusi rappresenta, infatti, una delle realtà formative di eccellenza del territorio regionale, una vera officina dell’enogastronomia, dotata di laboratori moderni e di spazi progettati per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea – sottolinea Angela Rosa, presidente di Slow Food Ravenna APS –. Un esempio significativo anche sotto il profilo dell’edilizia scolastica innovativa, sul quale la Provincia di Ravenna ha sempre posto particolare attenzione».

L’iniziativa si svolge con la collaborazione della sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti.

«La giornata del 21 novembre – aggiunge Pericle Stoppa, presidente di Capit Ravenna APS – vuole essere soprattutto un’occasione per riportare l’attenzione su un artista ravennate e su un’opera di straordinaria rilevanza, che testimonia quanto il patrimonio culturale dei nostri territori possa riservare scoperte sorprendenti. La storia di Sante Ghinassi dimostra, inoltre, come l’arte possa nascere da una vicenda profondamente personale e trasformarsi in un dono destinato a tutta una comunità. Un’opera di cento metri quadrati, realizzata con novecento maioliche, non è soltanto una testimonianza di abilità tecnica e sensibilità artistica: è una storia di amore, memoria e bellezza che Riolo Terme custodisce e che merita di essere conosciuta».