“Seminare Storie, Coltivare Imprese”: il GAL L’Altra Romagna investe sulle competenze delle imprese e sulla memoria delle comunità con un progetto che coinvolge 25 Comuni e 8 vallate dell’Appennino romagnolo, con oltre 48 incontri dedicati alla crescita delle attività economiche, alla collaborazione tra operatori e alla valorizzazione delle storie e delle tradizioni locali. Dal 23 novembre al via il primo ciclo di laboratori di “Coltivare Imprese”, con cinque appuntamenti sul territorio.

Il progetto si articola in due azioni complementari. “Seminare Storie” prevede almeno 12 incontri con cittadini, associazioni e comunità locali per raccogliere testimonianze, memorie e tradizioni dell’Appennino romagnolo. Il percorso, realizzato con il supporto tecnico di Formula Servizi, porterà alla produzione di quattro podcast dedicati alle Unioni di Comuni dell’area GAL.

“Coltivare Imprese”, con il supporto tecnico di Vorrei Impresa Sociale – Appennino l’HUB, propone invece 36 incontri dedicati alla crescita delle attività economiche, attraverso tre ambiti: cultura imprenditoriale, networking e filiere locali, marketing e posizionamento sui mercati.

«Con questo progetto vogliamo investire sulle persone e sulle risorse che rendono vivo il nostro Appennino. Crediamo che lo sviluppo delle aree rurali passi dalla capacità delle imprese di innovare e collaborare, ma anche dalla consapevolezza del valore del patrimonio culturale e delle esperienze custodite dalle nostre comunità. Vogliamo creare occasioni concrete di incontro e partecipazione, contribuendo a generare nuove opportunità per il territorio», dichiara Bruno Biserni, Presidente del GAL L’Altra Romagna.

Dopo i quattro incontri pubblici di presentazione realizzati sul territorio, prende ora il via il primo ciclo di “Coltivare Imprese”, dal titolo “Fare impresa in Appennino. Il valore del tempo, la gestione dei conti, i futuri possibili”. Gli appuntamenti saranno dedicati al miglioramento delle competenze di gestione di un’impresa in Appennino, allo sviluppo di abilità di problem solving e pensiero creativo applicato all’impresa rurale e agli strumenti per la redazione e il perfezionamento della gestione di cassa nonché al potenziamento delle competenze di leadership.

Il modulo sarà replicato in cinque sedi:

23 novembre – Sarsina, Centro Culturale, Via Roma 24;

24 novembre – Civitella di Romagna, Sala del Consiglio, Viale Roma 19;

30 novembre – Modigliana, Sala Bernabei, Piazza Matteotti;

1° dicembre – Brisighella, Sala polivalente del Complesso Cicognani, Viale Pascoli 1;

9 dicembre – Riolo Terme, Sala Multimediale della Rocca di Riolo, Piazza Ivo Mazzanti.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 17:30.

La partecipazione è gratuita ed è aperta alle imprese già attive, agli aspiranti imprenditori e agli operatori interessati a sviluppare nuove competenze e opportunità per la propria attività.

Il calendario dei successivi appuntamenti, dedicati agli altri ambiti di “Coltivare Imprese” e al percorso “Seminare Storie”, sarà comunicato attraverso i canali informativi e social del GAL L’Altra Romagna.